https://ria.ru/20240409/blagoustroystvo-1938827458.html

В 2024 году на благоустройство сел в Хабаровском крае направят 167 млн руб

В 2024 году на благоустройство сел в Хабаровском крае направят 167 млн руб - РИА Новости, 09.04.2024

В 2024 году на благоустройство сел в Хабаровском крае направят 167 млн руб

В текущем году на благоустройство поселений в Хабаровском крае направят 167 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:55

2024-04-09T13:55

2024-04-09T13:55

хабаровский край

хабаровский район

ванино

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 9 апр - РИА Новости. В текущем году на благоустройство поселений в Хабаровском крае направят 167 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "В этом году на благоустройство наших сел и поселков направим 167 миллионов рублей. Из них 142,2 миллиона – из федерального бюджета. Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" реализуется по поручению президента Владимира Владимировича Путина. Выделенные средства пойдут на исполнение 111 проектов в 35 населенных пунктах", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. По его словам, больше всего инициатив – 28 – в Верхебуреинском районе, в Хабаровском районе – 16. На третьем месте – район имени Лазо и его 14 проектов. Основные направления – создание и обустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, обновление и оформление фасадов домов культуры, модернизация коммунальной инфраструктуры. Так, в Ванино будет приведена в порядок территория возле районного ДК, а в селе Оренбургское Бикинского района построят детскую площадку. "Субсидия предоставляется поселениям по итогам конкурса. Его обязательное условие — включение в процесс самих людей и организаций. Это может быть компенсация части затрат, помощь стройматериалами, техникой или же непосредственное участие в работах", - отметил глава региона. Он сообщил также, что в прошлом году были реализованы 103 проекта в 31 населенном пункте края. А всего за время действия программы воплощена в жизнь 401 инициатива.

https://ria.ru/20240408/khabarovsk-1938507232.html

хабаровский район

ванино

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Артем Смирнов

хабаровский район, ванино, михаил дегтярев