https://ria.ru/20240409/blagoustroystvo-1938827458.html
В 2024 году на благоустройство сел в Хабаровском крае направят 167 млн руб
В 2024 году на благоустройство сел в Хабаровском крае направят 167 млн руб - РИА Новости, 09.04.2024
В 2024 году на благоустройство сел в Хабаровском крае направят 167 млн руб
В текущем году на благоустройство поселений в Хабаровском крае направят 167 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:55
2024-04-09T13:55
2024-04-09T13:55
хабаровский край
хабаровский район
ванино
михаил дегтярев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
ХАБАРОВСК, 9 апр - РИА Новости. В текущем году на благоустройство поселений в Хабаровском крае направят 167 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "В этом году на благоустройство наших сел и поселков направим 167 миллионов рублей. Из них 142,2 миллиона – из федерального бюджета. Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" реализуется по поручению президента Владимира Владимировича Путина. Выделенные средства пойдут на исполнение 111 проектов в 35 населенных пунктах", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. По его словам, больше всего инициатив – 28 – в Верхебуреинском районе, в Хабаровском районе – 16. На третьем месте – район имени Лазо и его 14 проектов. Основные направления – создание и обустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, обновление и оформление фасадов домов культуры, модернизация коммунальной инфраструктуры. Так, в Ванино будет приведена в порядок территория возле районного ДК, а в селе Оренбургское Бикинского района построят детскую площадку. "Субсидия предоставляется поселениям по итогам конкурса. Его обязательное условие — включение в процесс самих людей и организаций. Это может быть компенсация части затрат, помощь стройматериалами, техникой или же непосредственное участие в работах", - отметил глава региона. Он сообщил также, что в прошлом году были реализованы 103 проекта в 31 населенном пункте края. А всего за время действия программы воплощена в жизнь 401 инициатива.
https://ria.ru/20240408/khabarovsk-1938507232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский район, ванино, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский район, Ванино, Михаил Дегтярев
ХАБАРОВСК, 9 апр - РИА Новости. В текущем году на благоустройство поселений в Хабаровском крае направят 167 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"В этом году на благоустройство наших сел и поселков направим 167 миллионов рублей. Из них 142,2 миллиона – из федерального бюджета. Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" реализуется по поручению президента Владимира Владимировича Путина. Выделенные средства пойдут на исполнение 111 проектов в 35 населенных пунктах", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
По его словам, больше всего инициатив – 28 – в Верхебуреинском районе, в Хабаровском районе
– 16. На третьем месте – район имени Лазо и его 14 проектов. Основные направления – создание и обустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, обновление и оформление фасадов домов культуры, модернизация коммунальной инфраструктуры. Так, в Ванино
будет приведена в порядок территория возле районного ДК, а в селе Оренбургское Бикинского района
построят детскую площадку.
"Субсидия предоставляется поселениям по итогам конкурса. Его обязательное условие — включение в процесс самих людей и организаций. Это может быть компенсация части затрат, помощь стройматериалами, техникой или же непосредственное участие в работах", - отметил глава региона.
Он сообщил также, что в прошлом году были реализованы 103 проекта в 31 населенном пункте края. А всего за время действия программы воплощена в жизнь 401 инициатива.