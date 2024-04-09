https://ria.ru/20240409/bezopasnost-1938895475.html
В Белгородской области уничтожили два БПЛА
В Белгородской области уничтожили два БПЛА - РИА Новости, 09.04.2024
В Белгородской области уничтожили два БПЛА
Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:16
2024-04-09T17:16
2024-04-09T17:24
специальная военная операция на украине
белгородская область
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безопасность
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240408/unichtozhenie-1938709357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, украина, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Безопасность, Россия
В Белгородской области уничтожили два БПЛА
Средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА в Белгородской области