https://ria.ru/20240409/bezopasnost-1938895475.html

В Белгородской области уничтожили два БПЛА

В Белгородской области уничтожили два БПЛА - РИА Новости, 09.04.2024

В Белгородской области уничтожили два БПЛА

Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:16

2024-04-09T17:16

2024-04-09T17:24

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

безопасность

россия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240408/unichtozhenie-1938709357.html

белгородская область

украина

россия

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Дарья Буймова

белгородская область, украина, безопасность, россия