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В Белгородской области уничтожили два БПЛА - РИА Новости, 09.04.2024
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17:16 09.04.2024 (обновлено: 17:24 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/bezopasnost-1938895475.html
В Белгородской области уничтожили два БПЛА
В Белгородской области уничтожили два БПЛА - РИА Новости, 09.04.2024
В Белгородской области уничтожили два БПЛА
Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:16
2024-04-09T17:24
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
безопасность
россия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240408/unichtozhenie-1938709357.html
белгородская область
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белгородская область, украина, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Безопасность, Россия
В Белгородской области уничтожили два БПЛА

Средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА в Белгородской области

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБезопасностьРоссия
 
 
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