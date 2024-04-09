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Россия и Китай начнут диалог по евразийской безопасности, заявил Лавров
Россия и Китай начнут диалог по евразийской безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 09.04.2024
Россия и Китай начнут диалог по евразийской безопасности, заявил Лавров
Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:21
2024-04-09T08:21
2024-04-09T08:21
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ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Напрашивается задача формирования евразийской безопасности. Об этом упомянул президент Путин в послании Федеральному собранию. И мы с китайскими друзьями договорились начать диалог с подключением других наших единомышленников по этому вопросу", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. Он отметил, что Россия и Китай нацелены на укрепление безопасности в Евразии. "Долгое время существовала структура евроатлантической безопасности в виде НАТО, само собой, а также ОБСЕ, но она себя сама вычеркивает из перечня актуальных структур, в рамках которых можно вести значимые переговоры и о чем-то договариваться на основе баланса интересов", - добавил российский министр.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, евразия, сергей лавров, ван и (политик), нато, обсе, в мире
Россия, Китай, Евразия, Сергей Лавров, Ван И (политик), НАТО, ОБСЕ, В мире
Россия и Китай начнут диалог по евразийской безопасности, заявил Лавров
Лавров: Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности