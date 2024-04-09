https://ria.ru/20240409/bezopasnost-1938747022.html

Россия и Китай начнут диалог по евразийской безопасности, заявил Лавров

Россия и Китай начнут диалог по евразийской безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 09.04.2024

Россия и Китай начнут диалог по евразийской безопасности, заявил Лавров

Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:21

2024-04-09T08:21

2024-04-09T08:21

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китай

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ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Напрашивается задача формирования евразийской безопасности. Об этом упомянул президент Путин в послании Федеральному собранию. И мы с китайскими друзьями договорились начать диалог с подключением других наших единомышленников по этому вопросу", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. Он отметил, что Россия и Китай нацелены на укрепление безопасности в Евразии. "Долгое время существовала структура евроатлантической безопасности в виде НАТО, само собой, а также ОБСЕ, но она себя сама вычеркивает из перечня актуальных структур, в рамках которых можно вести значимые переговоры и о чем-то договариваться на основе баланса интересов", - добавил российский министр.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, евразия, сергей лавров, ван и (политик), нато, обсе, в мире