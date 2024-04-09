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Россия и Китай начнут диалог по евразийской безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 09.04.2024
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08:21 09.04.2024
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Россия и Китай начнут диалог по евразийской безопасности, заявил Лавров
Россия и Китай начнут диалог по евразийской безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 09.04.2024
Россия и Китай начнут диалог по евразийской безопасности, заявил Лавров
Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:21
2024-04-09T08:21
россия
китай
евразия
сергей лавров
ван и (политик)
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ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Напрашивается задача формирования евразийской безопасности. Об этом упомянул президент Путин в послании Федеральному собранию. И мы с китайскими друзьями договорились начать диалог с подключением других наших единомышленников по этому вопросу", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. Он отметил, что Россия и Китай нацелены на укрепление безопасности в Евразии. "Долгое время существовала структура евроатлантической безопасности в виде НАТО, само собой, а также ОБСЕ, но она себя сама вычеркивает из перечня актуальных структур, в рамках которых можно вести значимые переговоры и о чем-то договариваться на основе баланса интересов", - добавил российский министр.
https://ria.ru/20240405/armeniya-1938134412.html
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россия, китай, евразия, сергей лавров, ван и (политик), нато, обсе, в мире
Россия, Китай, Евразия, Сергей Лавров, Ван И (политик), НАТО, ОБСЕ, В мире
Россия и Китай начнут диалог по евразийской безопасности, заявил Лавров

Лавров: Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Напрашивается задача формирования евразийской безопасности. Об этом упомянул президент Путин в послании Федеральному собранию. И мы с китайскими друзьями договорились начать диалог с подключением других наших единомышленников по этому вопросу", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.
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Он отметил, что Россия и Китай нацелены на укрепление безопасности в Евразии.
"Долгое время существовала структура евроатлантической безопасности в виде НАТО, само собой, а также ОБСЕ, но она себя сама вычеркивает из перечня актуальных структур, в рамках которых можно вести значимые переговоры и о чем-то договариваться на основе баланса интересов", - добавил российский министр.
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