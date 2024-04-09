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Оберегая МКАД. Кто следит за безопасностью на одном из колец Москвы - РИА Новости, 09.04.2024
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Оберегая МКАД. Кто следит за безопасностью на одном из колец Москвы
Оберегая МКАД. Кто следит за безопасностью на одном из колец Москвы - РИА Новости, 09.04.2024
Оберегая МКАД. Кто следит за безопасностью на одном из колец Москвы
Аварийно-спасательное формирование на базе ГБУ "Автомобильные дороги" работает с 2015 года. В зоне его ответственности МКАД, участки которого разделены между... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:00
2024-04-09T09:00
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Аварийно-спасательное формирование на базе ГБУ "Автомобильные дороги" работает с 2015 года. В зоне его ответственности МКАД, участки которого разделены между несколькими отрядами. Одна из главных транспортных артерий столицы требует особого внимания и скорости реагирования служб на внештатные ситуации. Как спасатели обеспечивают безопасность кольцевой автомобильной дороги, выяснил корреспондент РИА Новости.Круг ответственностиОсновная задача аварийно-спасательного формирования – ликвидация последствий ДТП и обеспечение безопасности людей на МКАД и прилегающих к ней транспортных магистралях. Всего в городе работает шесть постов, расположенных в шести административных округах столицы недалеко от станций метро "Ховрино", "Щелковская", "Красногвардейская", "Ясенево", "Кунцевская", "Строгино".В зоне ответственности аварийно-спасательного отряда №1 участок МКАД с 75 по 94 километр, включая все развязки на этом отрезке. Небольшое здание, вмещающее в себя диспетчерский пункт и гараж, расположено прямо у магистрали. Заявка на ДТП, как и любое происшествие, поступает через Службу 112, либо на дежурный телефон, рассказывает диспетчер Ольга Гулякина. Это происходит автоматически, специальная программа видит, какой отряд ближе к месту ЧП, и отправляет информацию на пост."После принятия заявки в течение минуты в любое время суток машина должна выехать за ворота. Пока команда собирается, я заполняю наряд, где указываю все детали, и отдаю старшему смены", – поясняет Гулякина. В самую дальнюю точку своего участка машина доезжает в пределах десяти минут. Потом уже к ликвидации ЧС подключаются и другие службы, но сотрудники "Автомобильных дорог" остаются до конца.Широкий профильВ каждой смене – шесть человек, которые дежурят по графику сутки/трое, рассказывает старший спасатель Максим Лыюров. "Все умеют все и по необходимости заменяют друг друга. Мы выезжаем на любые ЧП в нашей зоне ответственности. В основной массе это аварии, во время которых порой и тушим возгорания, и спасаем людей", – говорит он.Специалист отмечает интересный факт: согласно статистике, по каким-либо причинам остановившийся автомобиль на МКАД через семь минут становится участником ДТП. "Кто-нибудь в него да въедет", – указывает Лыюров.Сотрудники аварийно-спасательного отряда оказывают первую помощь пострадавшим, так как в каждой смене есть люди, проработавшие не один год в сфере спасения людей."Это бывшие врачи, фельдшеры, спасатели, пожарные. Наша задача – первая помощь, дальше уже передаем медикам, когда они приезжают. Иногда спасаем и животных, которые вышли на МКАД, так как их присутствие опасно не только для них, но и для участников движения", – указывает старший смены.На все выезды отряд отправляется на специальной машине. Она оснащена гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, позволяющим деблокировать пострадавших, и пневматическими подушками для подъема тяжелых грузов."Помимо этого, мы можем тушить пожары. В машине 500 литров воды и 30 литров пены на тот случай, если произошло возгорание горючей жидкости. Был случай, когда человек забрался на пешеходный переход над МКАД, мы его спасли, потому что у нас есть альпинистское снаряжение", – рассказывает Лыюров.По его словам, в работе аварийно-спасательных служб очень важна оперативность, что в условиях часто загруженной магистрали принципиально важный момент. "При необходимости используем мигалки, и есть громкоговоритель, чтобы нас пропустили машины", – заключает он.
https://realty.ria.ru/20200512/1571308247.html
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городское хозяйство москвы, автомобильные дороги, мкад, безопасность, российские автомобильные дороги, дтп, происшествия
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Автомобильные дороги, МКАД, Безопасность, Российские автомобильные дороги, ДТП, Происшествия

Оберегая МКАД. Кто следит за безопасностью на одном из колец Москвы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБригада аварийно-спасательного формирования готовится к дежурному выезду с базы в Москве
Бригада аварийно-спасательного формирования готовится к дежурному выезду с базы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Аварийно-спасательное формирование на базе ГБУ "Автомобильные дороги" работает с 2015 года. В зоне его ответственности МКАД, участки которого разделены между несколькими отрядами. Одна из главных транспортных артерий столицы требует особого внимания и скорости реагирования служб на внештатные ситуации. Как спасатели обеспечивают безопасность кольцевой автомобильной дороги, выяснил корреспондент РИА Новости.

Круг ответственности

Основная задача аварийно-спасательного формирования – ликвидация последствий ДТП и обеспечение безопасности людей на МКАД и прилегающих к ней транспортных магистралях. Всего в городе работает шесть постов, расположенных в шести административных округах столицы недалеко от станций метро "Ховрино", "Щелковская", "Красногвардейская", "Ясенево", "Кунцевская", "Строгино".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОператор аварийно-спасательного формирования принимает горячие звонки в диспетчерской спасательной службы в Москве
Оператор аварийно-спасательного формирования принимает горячие звонки в диспетчерской спасательной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Оператор аварийно-спасательного формирования принимает горячие звонки в диспетчерской спасательной службы в Москве
В зоне ответственности аварийно-спасательного отряда №1 участок МКАД с 75 по 94 километр, включая все развязки на этом отрезке. Небольшое здание, вмещающее в себя диспетчерский пункт и гараж, расположено прямо у магистрали. Заявка на ДТП, как и любое происшествие, поступает через Службу 112, либо на дежурный телефон, рассказывает диспетчер Ольга Гулякина. Это происходит автоматически, специальная программа видит, какой отряд ближе к месту ЧП, и отправляет информацию на пост.
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«
"После принятия заявки в течение минуты в любое время суток машина должна выехать за ворота. Пока команда собирается, я заполняю наряд, где указываю все детали, и отдаю старшему смены", – поясняет Гулякина. В самую дальнюю точку своего участка машина доезжает в пределах десяти минут. Потом уже к ликвидации ЧС подключаются и другие службы, но сотрудники "Автомобильных дорог" остаются до конца.

Широкий профиль

В каждой смене – шесть человек, которые дежурят по графику сутки/трое, рассказывает старший спасатель Максим Лыюров. "Все умеют все и по необходимости заменяют друг друга. Мы выезжаем на любые ЧП в нашей зоне ответственности. В основной массе это аварии, во время которых порой и тушим возгорания, и спасаем людей", – говорит он.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБригада аварийно-спасательного формирования готовится к дежурному выезду с базы в Москве
Бригада аварийно-спасательного формирования готовится к дежурному выезду с базы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Бригада аварийно-спасательного формирования готовится к дежурному выезду с базы в Москве
Специалист отмечает интересный факт: согласно статистике, по каким-либо причинам остановившийся автомобиль на МКАД через семь минут становится участником ДТП. "Кто-нибудь в него да въедет", – указывает Лыюров.
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Сотрудники аварийно-спасательного отряда оказывают первую помощь пострадавшим, так как в каждой смене есть люди, проработавшие не один год в сфере спасения людей.
«
"Это бывшие врачи, фельдшеры, спасатели, пожарные. Наша задача – первая помощь, дальше уже передаем медикам, когда они приезжают. Иногда спасаем и животных, которые вышли на МКАД, так как их присутствие опасно не только для них, но и для участников движения", – указывает старший смены.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник аварийно-спасательного формирования проводит спасательные работы на дежурном выезде в Москве
Сотрудник аварийно-спасательного формирования проводит спасательные работы на дежурном выезде в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сотрудник аварийно-спасательного формирования проводит спасательные работы на дежурном выезде в Москве
На все выезды отряд отправляется на специальной машине. Она оснащена гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, позволяющим деблокировать пострадавших, и пневматическими подушками для подъема тяжелых грузов.
«
"Помимо этого, мы можем тушить пожары. В машине 500 литров воды и 30 литров пены на тот случай, если произошло возгорание горючей жидкости. Был случай, когда человек забрался на пешеходный переход над МКАД, мы его спасли, потому что у нас есть альпинистское снаряжение", – рассказывает Лыюров.
По его словам, в работе аварийно-спасательных служб очень важна оперативность, что в условиях часто загруженной магистрали принципиально важный момент. "При необходимости используем мигалки, и есть громкоговоритель, чтобы нас пропустили машины", – заключает он.
 
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