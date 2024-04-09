https://ria.ru/20240409/bezopasnost-1937575826.html

Оберегая МКАД. Кто следит за безопасностью на одном из колец Москвы

Оберегая МКАД. Кто следит за безопасностью на одном из колец Москвы - РИА Новости, 09.04.2024

Оберегая МКАД. Кто следит за безопасностью на одном из колец Москвы

Аварийно-спасательное формирование на базе ГБУ "Автомобильные дороги" работает с 2015 года. В зоне его ответственности МКАД, участки которого разделены между... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:00

2024-04-09T09:00

2024-04-09T09:00

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Аварийно-спасательное формирование на базе ГБУ "Автомобильные дороги" работает с 2015 года. В зоне его ответственности МКАД, участки которого разделены между несколькими отрядами. Одна из главных транспортных артерий столицы требует особого внимания и скорости реагирования служб на внештатные ситуации. Как спасатели обеспечивают безопасность кольцевой автомобильной дороги, выяснил корреспондент РИА Новости.Круг ответственностиОсновная задача аварийно-спасательного формирования – ликвидация последствий ДТП и обеспечение безопасности людей на МКАД и прилегающих к ней транспортных магистралях. Всего в городе работает шесть постов, расположенных в шести административных округах столицы недалеко от станций метро "Ховрино", "Щелковская", "Красногвардейская", "Ясенево", "Кунцевская", "Строгино".В зоне ответственности аварийно-спасательного отряда №1 участок МКАД с 75 по 94 километр, включая все развязки на этом отрезке. Небольшое здание, вмещающее в себя диспетчерский пункт и гараж, расположено прямо у магистрали. Заявка на ДТП, как и любое происшествие, поступает через Службу 112, либо на дежурный телефон, рассказывает диспетчер Ольга Гулякина. Это происходит автоматически, специальная программа видит, какой отряд ближе к месту ЧП, и отправляет информацию на пост."После принятия заявки в течение минуты в любое время суток машина должна выехать за ворота. Пока команда собирается, я заполняю наряд, где указываю все детали, и отдаю старшему смены", – поясняет Гулякина. В самую дальнюю точку своего участка машина доезжает в пределах десяти минут. Потом уже к ликвидации ЧС подключаются и другие службы, но сотрудники "Автомобильных дорог" остаются до конца.Широкий профильВ каждой смене – шесть человек, которые дежурят по графику сутки/трое, рассказывает старший спасатель Максим Лыюров. "Все умеют все и по необходимости заменяют друг друга. Мы выезжаем на любые ЧП в нашей зоне ответственности. В основной массе это аварии, во время которых порой и тушим возгорания, и спасаем людей", – говорит он.Специалист отмечает интересный факт: согласно статистике, по каким-либо причинам остановившийся автомобиль на МКАД через семь минут становится участником ДТП. "Кто-нибудь в него да въедет", – указывает Лыюров.Сотрудники аварийно-спасательного отряда оказывают первую помощь пострадавшим, так как в каждой смене есть люди, проработавшие не один год в сфере спасения людей."Это бывшие врачи, фельдшеры, спасатели, пожарные. Наша задача – первая помощь, дальше уже передаем медикам, когда они приезжают. Иногда спасаем и животных, которые вышли на МКАД, так как их присутствие опасно не только для них, но и для участников движения", – указывает старший смены.На все выезды отряд отправляется на специальной машине. Она оснащена гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, позволяющим деблокировать пострадавших, и пневматическими подушками для подъема тяжелых грузов."Помимо этого, мы можем тушить пожары. В машине 500 литров воды и 30 литров пены на тот случай, если произошло возгорание горючей жидкости. Был случай, когда человек забрался на пешеходный переход над МКАД, мы его спасли, потому что у нас есть альпинистское снаряжение", – рассказывает Лыюров.По его словам, в работе аварийно-спасательных служб очень важна оперативность, что в условиях часто загруженной магистрали принципиально важный момент. "При необходимости используем мигалки, и есть громкоговоритель, чтобы нас пропустили машины", – заключает он.

https://realty.ria.ru/20200512/1571308247.html

https://realty.ria.ru/20220505/spasateli-1786736896.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, автомобильные дороги, мкад, безопасность, российские автомобильные дороги, дтп, происшествия