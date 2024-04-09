https://ria.ru/20240409/belorussiya-1938920618.html

"Больше щелканья каблуками": Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии

"Больше щелканья каблуками": Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии - РИА Новости, 09.04.2024

"Больше щелканья каблуками": Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военно-промышленный комплекс страны работает пока слабо, предупредив, что намерен в ближайшее время... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T18:32

2024-04-09T18:32

2024-04-09T18:32

белоруссия

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военно-промышленный комплекс страны работает пока слабо, предупредив, что намерен в ближайшее время ознакомиться с результатами деятельности ВПК. "ВПК работает пока слабо. Больше докладов, щелканья каблуками", - сказал Лукашенко во вторник на совещании о состоянии и задачах развития промышленности. Его слова приводит госагентство Белта. "Но не буду давать оценку. В ближайшее время на полигонах покажете вместе с военными, какие беспилотники, какая у вас артиллерия и прочее. В ближайшее время мы обратим серьезное на это внимание. Шутить здесь нельзя. В противном случае все наши здесь разговоры - коту под хвост", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20240408/belorussiya-1938557267.html

белоруссия

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Кирилл Волков

белоруссия, александр лукашенко, в мире