Рейтинг@Mail.ru
"Больше щелканья каблуками": Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/belorussiya-1938920618.html
"Больше щелканья каблуками": Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии
"Больше щелканья каблуками": Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии - РИА Новости, 09.04.2024
"Больше щелканья каблуками": Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военно-промышленный комплекс страны работает пока слабо, предупредив, что намерен в ближайшее время... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:32
2024-04-09T18:32
белоруссия
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770489773_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_1c7b5da0b8c2f19ea032c98688b19962.jpg
МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военно-промышленный комплекс страны работает пока слабо, предупредив, что намерен в ближайшее время ознакомиться с результатами деятельности ВПК. "ВПК работает пока слабо. Больше докладов, щелканья каблуками", - сказал Лукашенко во вторник на совещании о состоянии и задачах развития промышленности. Его слова приводит госагентство Белта. "Но не буду давать оценку. В ближайшее время на полигонах покажете вместе с военными, какие беспилотники, какая у вас артиллерия и прочее. В ближайшее время мы обратим серьезное на это внимание. Шутить здесь нельзя. В противном случае все наши здесь разговоры - коту под хвост", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20240408/belorussiya-1938557267.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770489773_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_777a763975478c1cb22cccab522a05cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
"Больше щелканья каблуками": Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии

Лукашенко: ВПК Белоруссии работает слабо, больше докладов и щелканья каблуками

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военно-промышленный комплекс страны работает пока слабо, предупредив, что намерен в ближайшее время ознакомиться с результатами деятельности ВПК.
"ВПК работает пока слабо. Больше докладов, щелканья каблуками", - сказал Лукашенко во вторник на совещании о состоянии и задачах развития промышленности. Его слова приводит госагентство Белта.
"Но не буду давать оценку. В ближайшее время на полигонах покажете вместе с военными, какие беспилотники, какая у вас артиллерия и прочее. В ближайшее время мы обратим серьезное на это внимание. Шутить здесь нельзя. В противном случае все наши здесь разговоры - коту под хвост", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Запад хочет направить в Белоруссию войска, заявил Лукашенко
8 апреля, 12:50
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала