https://ria.ru/20240409/belorussiya-1938920618.html
"Больше щелканья каблуками": Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии
"Больше щелканья каблуками": Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии - РИА Новости, 09.04.2024
"Больше щелканья каблуками": Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военно-промышленный комплекс страны работает пока слабо, предупредив, что намерен в ближайшее время... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:32
2024-04-09T18:32
2024-04-09T18:32
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военно-промышленный комплекс страны работает пока слабо, предупредив, что намерен в ближайшее время ознакомиться с результатами деятельности ВПК. "ВПК работает пока слабо. Больше докладов, щелканья каблуками", - сказал Лукашенко во вторник на совещании о состоянии и задачах развития промышленности. Его слова приводит госагентство Белта. "Но не буду давать оценку. В ближайшее время на полигонах покажете вместе с военными, какие беспилотники, какая у вас артиллерия и прочее. В ближайшее время мы обратим серьезное на это внимание. Шутить здесь нельзя. В противном случае все наши здесь разговоры - коту под хвост", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20240408/belorussiya-1938557267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
"Больше щелканья каблуками": Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии
Лукашенко: ВПК Белоруссии работает слабо, больше докладов и щелканья каблуками
МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военно-промышленный комплекс страны работает пока слабо, предупредив, что намерен в ближайшее время ознакомиться с результатами деятельности ВПК.
"ВПК работает пока слабо. Больше докладов, щелканья каблуками", - сказал Лукашенко во вторник на совещании о состоянии и задачах развития промышленности. Его слова приводит госагентство Белта.
"Но не буду давать оценку. В ближайшее время на полигонах покажете вместе с военными, какие беспилотники, какая у вас артиллерия и прочее. В ближайшее время мы обратим серьезное на это внимание. Шутить здесь нельзя. В противном случае все наши здесь разговоры - коту под хвост", - подчеркнул Лукашенко.