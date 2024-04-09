https://ria.ru/20240409/avstraliya-1938804696.html

Закон не позволит конфисковывать активы России, заявил премьер Австралии

Закон не позволит конфисковывать активы России, заявил премьер Австралии - РИА Новости, 09.04.2024

Закон не позволит конфисковывать активы России, заявил премьер Австралии

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что в настоящее время Канберра юридически не имеет возможности конфисковать замороженные российские активы,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:39

2024-04-09T12:39

2024-04-09T12:40

россия

австралия

украина

энтони альбанезе

антон силуанов

сергей лавров

евросоюз

g7

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что в настоящее время Канберра юридически не имеет возможности конфисковать замороженные российские активы, однако страна будет продолжать находить пути давления на Россию. Ранее группа известных австралийских политиков, бизнесменов и общественных деятелей призвала Канберру направить на финансовую поддержку Украины 9 миллиардов долларов российских активов, замороженных австралийскими властями. Лоббисты отправили официальное письмо казначею австралийского правительства Джиму Чалмерсу, призывая Канберру обновить законы Австралии, чтобы гарантировать возможность использования российских активов. "Австралийское законодательство в настоящее время не позволяет нам… налагать арест или подавать заявление о конфискации замороженных активов. Но у нас действительно есть замороженные активы. Мы продолжаем оказывать поддержку народу Украины и продолжаем искать все возможные способы оказания давления на Россию… Мы всегда будем искать, что мы можем сделать, чтобы оказать давление на Россию", - заявил Альбанезе на брифинге, расшифровку которого приводит сайт минобороны Австралии. По данным австрийской газеты Sydney Morning Herald, действующий закон Австралии гласит, что при отмене санкций в будущем владельцы активов должны получить их обратно в полном объеме, плюс причитающиеся проценты. Среди 26 человек, подписавших письмо с требованием о конфискации активов, два бывших премьер-министра Австралии - Джон Ховард и Тони Эбботт, а также экс-глава МИД Марис Энн Пейн, дипломаты, бизнесмены и общественные деятели. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903731640.html

https://ria.ru/20240403/sanktsii-1937496859.html

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россия, австралия, украина, энтони альбанезе, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear