https://ria.ru/20240409/avstraliya-1938791384.html

В Австралии призвали выделить Украине часть российских активов

В Австралии призвали выделить Украине часть российских активов - РИА Новости, 09.04.2024

В Австралии призвали выделить Украине часть российских активов

Группа известных австралийских политиков, бизнесменов и общественных деятелей призвала федеральное правительство направить на финансовую поддержку Украины 9... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:50

2024-04-09T11:50

2024-04-09T11:50

россия

украина

австралия

антон силуанов

сергей лавров

евросоюз

g7

euroclear

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Группа известных австралийских политиков, бизнесменов и общественных деятелей призвала федеральное правительство направить на финансовую поддержку Украины 9 миллиардов долларов российских активов, замороженных австралийскими властями, сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald. По данным издания, в эту группу вошли "бывшие министры и премьер-министр, предприниматели, главы профсоюзов и военные, а также экс-дипломаты", называющие себя "сторонниками Украины". Лоббисты отправили официальное письмо казначею австралийского правительства Джиму Чалмерсу, призывая его рассмотреть несколько вариантов перенаправления средств, хранящихся в Австралии с тех пор, как она ввела санкции против РФ. Сторонники Украины потребовали от Канберры "присоединиться к другим странам в разработке юридических вариантов использования суверенных российских активов" для восстановления и реконструкции Украины, а также "обновить законы Австралии", чтобы гарантировать возможность использования российских активов. "Мы обращаемся с этим призывом, потому что Австралия может превзойти себя без каких-либо затрат для австралийских налогоплательщиков. Девять миллиардов долларов российских активов, находящихся сейчас в Австралии, могут иметь огромное значение для восстановления и реконструкции Украины. Это позволило бы эффективно профинансировать реконструкцию половины образовательной инфраструктуры Украины", - говорится в письме, под которым подписались бывший премьер Австралии Джон Ховард, лидер индустрии здравоохранения Таня Дус и преподобный Билл Крюс, служитель Единой церкви в Сиднее. Как уточняет издание, в Австралии "нет внутреннего механизма ареста замороженных активов". Действующая внутренняя правовая база не позволяет правительству конфисковать их или подать заявление о конфискации. Закон о доходах от преступной деятельности, позволяющий конфисковывать средства, не распространяется на активы, замороженные в связи с санкциями. Действующий закон Австралии гласит, что при отмене санкций в будущем владельцы активов должны получить их обратно в полном объеме, плюс причитающиеся проценты, но за вычетом затрат на управление этими активами в течение периода санкций. Среди 26 человек, подписавших письмо, Тони Эбботт, ярый критик фракции американских республиканцев, задерживающих помощь США Украине, бывший глава МИД Марис Энн Пейн, экс-глава Нового Южного Уэльса Барри О'Фаррелл, национальный секретарь Ассоциации работников розничной торговли и смежных отраслей Джерард Дуайер, писатель и академик Майкл Лавривски, а также исполнительный директор Австралийской торгово-промышленной палаты Эндрю Маккеллар. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903731640.html

https://ria.ru/20240313/avstraliya-1932695630.html

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россия, украина, австралия, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear