https://ria.ru/20240409/aviabomby-1938876021.html

"Трудно найти": немецкий генерал рассказал, что Россия применила на фронте

"Трудно найти": немецкий генерал рассказал, что Россия применила на фронте - РИА Новости, 09.04.2024

"Трудно найти": немецкий генерал рассказал, что Россия применила на фронте

Российской армии удается брать под контроль новые территории и продвигаться вперед за счет использования планирующих авиабомб, заявил на YouTube-канале... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:19

2024-04-09T16:19

2024-04-09T17:24

россия

германия

украина

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

технологии

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российской армии удается брать под контроль новые территории и продвигаться вперед за счет использования планирующих авиабомб, заявил на YouTube-канале министерства обороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ."Российская авиация стала усиленно использовать так называемые планирующие бомбы, для борьбы с которыми трудно найти системы противовоздушной обороны. Это внесло свой вклад в то, что российской армии удалось взять под контроль новые территории", — подчеркнул он.Фройдинг также отметил работу российских дронов, применяемых для уничтожения позиций ВСУ и украинской военной техники. Он добавил, что превосходство армии России в артиллерии помогает ей достигать значительных результатов.ВКС России активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20240409/proryv-1938856305.html

https://ria.ru/20240409/shreder-1938805788.html

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россия, германия, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, технологии