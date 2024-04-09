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"Трудно найти": немецкий генерал рассказал, что Россия применила на фронте - РИА Новости, 09.04.2024
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16:19 09.04.2024 (обновлено: 17:24 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/aviabomby-1938876021.html
"Трудно найти": немецкий генерал рассказал, что Россия применила на фронте
"Трудно найти": немецкий генерал рассказал, что Россия применила на фронте - РИА Новости, 09.04.2024
"Трудно найти": немецкий генерал рассказал, что Россия применила на фронте
Российской армии удается брать под контроль новые территории и продвигаться вперед за счет использования планирующих авиабомб, заявил на YouTube-канале... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:19
2024-04-09T17:24
россия
германия
украина
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
технологии
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российской армии удается брать под контроль новые территории и продвигаться вперед за счет использования планирующих авиабомб, заявил на YouTube-канале министерства обороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ."Российская авиация стала усиленно использовать так называемые планирующие бомбы, для борьбы с которыми трудно найти системы противовоздушной обороны. Это внесло свой вклад в то, что российской армии удалось взять под контроль новые территории", — подчеркнул он.Фройдинг также отметил работу российских дронов, применяемых для уничтожения позиций ВСУ и украинской военной техники. Он добавил, что превосходство армии России в артиллерии помогает ей достигать значительных результатов.ВКС России активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240409/proryv-1938856305.html
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россия, германия, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, технологии
Россия, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Технологии
"Трудно найти": немецкий генерал рассказал, что Россия применила на фронте

Генерал Фройдинг: России удается брать новые территории благодаря авиабомбам

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы
Авиабомбы - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости
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Авиабомбы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российской армии удается брать под контроль новые территории и продвигаться вперед за счет использования планирующих авиабомб, заявил на YouTube-канале министерства обороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ.
"Российская авиация стала усиленно использовать так называемые планирующие бомбы, для борьбы с которыми трудно найти системы противовоздушной обороны. Это внесло свой вклад в то, что российской армии удалось взять под контроль новые территории", — подчеркнул он.
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Фройдинг также отметил работу российских дронов, применяемых для уничтожения позиций ВСУ и украинской военной техники. Он добавил, что превосходство армии России в артиллерии помогает ей достигать значительных результатов.
ВКС России активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.
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