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ВС России улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 09.04.2024
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13:43 09.04.2024 (обновлено: 13:54 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/avdeevskoe-1938824220.html
ВС России улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении
ВС России улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 09.04.2024
ВС России улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и авдеевском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:43
2024-04-09T13:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и авдеевском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение формированиям 57-й мотопехотной, 14-й и 21-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, 105-мм орудие М119 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики."Потери противника за сутки составили до 240 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и 155-мм гаубицу М777 американского производства, а также 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938756447.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении

ВСУ потеряли на Купянском и Авдеевском направлениях около 260 человек

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и авдеевском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение формированиям 57-й мотопехотной, 14-й и 21-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
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"Потери противника составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, 105-мм орудие М119 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики.
"Потери противника за сутки составили до 240 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и 155-мм гаубицу М777 американского производства, а также 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30", - уточнили в Минобороны.
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