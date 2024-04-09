https://ria.ru/20240409/avdeevskoe-1938824220.html

ВС России улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении

ВС России улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 09.04.2024

ВС России улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и авдеевском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:43

2024-04-09T13:43

2024-04-09T13:54

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и авдеевском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение формированиям 57-й мотопехотной, 14-й и 21-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, 105-мм орудие М119 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики."Потери противника за сутки составили до 240 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и 155-мм гаубицу М777 американского производства, а также 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938756447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины