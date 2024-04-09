Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области дроны атаковали автобус и микроавтобус - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 09.04.2024 (обновлено: 19:47 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/ataka-1938936253.html
В Белгородской области дроны атаковали автобус и микроавтобус
В Белгородской области дроны атаковали автобус и микроавтобус - РИА Новости, 09.04.2024
В Белгородской области дроны атаковали автобус и микроавтобус
Два дрона атаковали движущиеся по дороге в Белгородской области автобус и микроавтобус, пострадали два человека, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:43
2024-04-09T19:47
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
архангельское
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Два дрона атаковали движущиеся по дороге в Белгородской области автобус и микроавтобус, пострадали два человека, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Два дрона атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус. Инцидент произошел на участке трассы между селами Шамино и Архангельское. В результате атак в автобусе пострадала женщина, в микроавтобусе - водитель. Пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу", - говорится в сообщении.У женщины, по словам Гладкова, поверхностная рана нижней конечности, у водителя микроавтобуса - множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясничной области. У транспортных средств выбиты окна, повреждены кузова и крыши.Отмечается, что третий дрон-камикадзе атаковал парковку на территории сельхоз предприятия, в результате взрыва никто не пострадал, повреждена грузовая машина.
https://ria.ru/20240322/koalitsiya-1934877139.html
белгородская область
украина
архангельское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, архангельское
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Архангельское
В Белгородской области дроны атаковали автобус и микроавтобус

Дроны атаковали автобус и микроавтобус в Белгородской области, ранены 2 человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Два дрона атаковали движущиеся по дороге в Белгородской области автобус и микроавтобус, пострадали два человека, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"Два дрона атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус. Инцидент произошел на участке трассы между селами Шамино и Архангельское. В результате атак в автобусе пострадала женщина, в микроавтобусе - водитель. Пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу", - говорится в сообщении.
У женщины, по словам Гладкова, поверхностная рана нижней конечности, у водителя микроавтобуса - множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясничной области. У транспортных средств выбиты окна, повреждены кузова и крыши.
Отмечается, что третий дрон-камикадзе атаковал парковку на территории сельхоз предприятия, в результате взрыва никто не пострадал, повреждена грузовая машина.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Еще одна страна присоединится к коалиции по беспилотникам для Украины
22 марта, 11:28
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковАрхангельское
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала