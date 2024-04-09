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В Белгородской области дроны атаковали автобус и микроавтобус
В Белгородской области дроны атаковали автобус и микроавтобус - РИА Новости, 09.04.2024
В Белгородской области дроны атаковали автобус и микроавтобус
Два дрона атаковали движущиеся по дороге в Белгородской области автобус и микроавтобус, пострадали два человека, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:43
2024-04-09T19:43
2024-04-09T19:47
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
архангельское
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Два дрона атаковали движущиеся по дороге в Белгородской области автобус и микроавтобус, пострадали два человека, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Два дрона атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус. Инцидент произошел на участке трассы между селами Шамино и Архангельское. В результате атак в автобусе пострадала женщина, в микроавтобусе - водитель. Пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу", - говорится в сообщении.У женщины, по словам Гладкова, поверхностная рана нижней конечности, у водителя микроавтобуса - множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясничной области. У транспортных средств выбиты окна, повреждены кузова и крыши.Отмечается, что третий дрон-камикадзе атаковал парковку на территории сельхоз предприятия, в результате взрыва никто не пострадал, повреждена грузовая машина.
https://ria.ru/20240322/koalitsiya-1934877139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Белгородской области дроны атаковали автобус и микроавтобус
Дроны атаковали автобус и микроавтобус в Белгородской области, ранены 2 человека