https://ria.ru/20240409/ataka-1938936253.html

В Белгородской области дроны атаковали автобус и микроавтобус

В Белгородской области дроны атаковали автобус и микроавтобус - РИА Новости, 09.04.2024

В Белгородской области дроны атаковали автобус и микроавтобус

Два дрона атаковали движущиеся по дороге в Белгородской области автобус и микроавтобус, пострадали два человека, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T19:43

2024-04-09T19:43

2024-04-09T19:47

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

архангельское

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Два дрона атаковали движущиеся по дороге в Белгородской области автобус и микроавтобус, пострадали два человека, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Два дрона атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус. Инцидент произошел на участке трассы между селами Шамино и Архангельское. В результате атак в автобусе пострадала женщина, в микроавтобусе - водитель. Пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу", - говорится в сообщении.У женщины, по словам Гладкова, поверхностная рана нижней конечности, у водителя микроавтобуса - множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясничной области. У транспортных средств выбиты окна, повреждены кузова и крыши.Отмечается, что третий дрон-камикадзе атаковал парковку на территории сельхоз предприятия, в результате взрыва никто не пострадал, повреждена грузовая машина.

https://ria.ru/20240322/koalitsiya-1934877139.html

белгородская область

украина

архангельское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, архангельское