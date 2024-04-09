https://ria.ru/20240409/artefakty-1938904279.html

Ученые нашли ценные артефакты в Адыгее на месте, где создается турпарк

Ученые нашли ценные артефакты в Адыгее на месте, где создается турпарк - РИА Новости, 09.04.2024

Ученые нашли ценные артефакты в Адыгее на месте, где создается турпарк

Ученые нашли множество ценных артефактов, среди которых оказались дольмены и курганы, в районе Дегуакской поляны в Адыгее, где сейчас создается... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:51

2024-04-09T17:51

2024-04-09T17:51

республика адыгея

мурат кумпилов

республика адыгея

новости - туризм

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МАЙКОП, 9 апр — РИА Новости. Ученые нашли множество ценных артефактов, среди которых оказались дольмены и курганы, в районе Дегуакской поляны в Адыгее, где сейчас создается туристско-рекреационный парк, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "В Адыгее продолжается создание новой туристической площадки на Дегуакской поляне. Возведению инфраструктуры предшествуют археологические исследования, осуществляемые специалистами Кавказской археологической экспедиции. Ученые выявили множество артефактов – здесь обнаружено множество ценных находок, дольмены, курганы. Все это ляжет в основу этнопарка, который станет своеобразным музеем под открытым небом", - говорится в сообщении. Уточняется, что дольмены собраны на окраине Дегуакской поляны. Сейчас специалисты занимаются их восстановлением. Сооружения из огромных каменных глыб впишут в культурно-историческую составляющую создаваемого парка, и они будут представлять собой исторический ансамбль мегалитов. Сейчас к будущему туристско-рекреационному парку возводится автомобильная дорога Даховская – Дегуакская поляна. В рамках этого проекта уже построены два моста – через реки Белая и Дегуако. Также сюда подводятся инженерные коммуникации. Завершить работы планируется в этом году. "Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил внимательно провести планировку территории, учесть исторические и этнокультурные аспекты, а также все элементы, необходимые для качественного предоставления туристских услуг, удобной логистики", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20240329/turproekty-1936717590.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, республика адыгея, новости - туризм