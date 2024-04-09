https://ria.ru/20240409/armeniya-1938845879.html
Американский эксперт назвал лучших гарантов безопасности Армении
Американский эксперт назвал лучших гарантов безопасности Армении - РИА Новости, 09.04.2024
Американский эксперт назвал лучших гарантов безопасности Армении
Лучшие гаранты безопасности Армении - это Россия и Иран, пишет в статье для журнала American Conservative бывший советник в двусторонней российско-американской... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:45
2024-04-09T14:45
2024-04-09T14:45
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иран
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Лучшие гаранты безопасности Армении - это Россия и Иран, пишет в статье для журнала American Conservative бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден. По мнению Кардена, на данный момент очевидно, что в аппарате Совета национальной безопасности США "не могут и не хотят представить себе мир, в котором Иран и Россия - это не главные злодеи". Карден отмечает, что эта картина мира заметно расходится с реальностью. "На деле же, как бы очевидно и не особо приятно это могло бы быть для официальных лиц в Вашингтоне, лучшие гаранты безопасности Армении - это Россия и Иран", - заявил Карден.
https://ria.ru/20240405/armeniya-1938134412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, иран, сша
В мире, Армения, Россия, Иран, США
Американский эксперт назвал лучших гарантов безопасности Армении
Экс-советник госдепа назвал Россию и Иран лучшими гарантами безопасности Армении