https://ria.ru/20240409/armeniya-1938845879.html

Американский эксперт назвал лучших гарантов безопасности Армении

Американский эксперт назвал лучших гарантов безопасности Армении - РИА Новости, 09.04.2024

Американский эксперт назвал лучших гарантов безопасности Армении

Лучшие гаранты безопасности Армении - это Россия и Иран, пишет в статье для журнала American Conservative бывший советник в двусторонней российско-американской... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:45

2024-04-09T14:45

2024-04-09T14:45

в мире

армения

россия

иран

сша

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Лучшие гаранты безопасности Армении - это Россия и Иран, пишет в статье для журнала American Conservative бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден. По мнению Кардена, на данный момент очевидно, что в аппарате Совета национальной безопасности США "не могут и не хотят представить себе мир, в котором Иран и Россия - это не главные злодеи". Карден отмечает, что эта картина мира заметно расходится с реальностью. "На деле же, как бы очевидно и не особо приятно это могло бы быть для официальных лиц в Вашингтоне, лучшие гаранты безопасности Армении - это Россия и Иран", - заявил Карден.

https://ria.ru/20240405/armeniya-1938134412.html

армения

россия

иран

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, россия, иран, сша