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Посол Франции рассказал о поставках Армении военной техники - РИА Новости, 09.04.2024
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11:27 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/armeniya-1938782958.html
Посол Франции рассказал о поставках Армении военной техники
Посол Франции рассказал о поставках Армении военной техники - РИА Новости, 09.04.2024
Посол Франции рассказал о поставках Армении военной техники
Франция поставляет Армении военную технику, которую "все хотят отчаянно получить", заявил французский посол в Ереване Оливье Декотиньи. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:27
2024-04-09T11:27
в мире
франция
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ЕРЕВАН, 9 апр - РИА Новости. Франция поставляет Армении военную технику, которую "все хотят отчаянно получить", заявил французский посол в Ереване Оливье Декотиньи."У Франции есть военная техника, которую все отчаянно хотят получить. И Франция поставляет ее Армении", - написал посол в соцсети X. Там же он разместил ссылку на статью издания Politico под заголовком "У Франции есть военные противодронные радары, который все отчаянно хотят получить". Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО.
https://ria.ru/20240313/armeniya-1932784919.html
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в мире, франция, армения
В мире, Франция, Армения
Посол Франции рассказал о поставках Армении военной техники

Посол: Франция поставляет Армении военную технику, которую все хотят получить

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 апр - РИА Новости. Франция поставляет Армении военную технику, которую "все хотят отчаянно получить", заявил французский посол в Ереване Оливье Декотиньи.
"У Франции есть военная техника, которую все отчаянно хотят получить. И Франция поставляет ее Армении", - написал посол в соцсети X. Там же он разместил ссылку на статью издания Politico под заголовком "У Франции есть военные противодронные радары, который все отчаянно хотят получить".
Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО.
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