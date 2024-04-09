https://ria.ru/20240409/armeniya-1938782958.html

Посол Франции рассказал о поставках Армении военной техники

Посол Франции рассказал о поставках Армении военной техники - РИА Новости, 09.04.2024

Посол Франции рассказал о поставках Армении военной техники

Франция поставляет Армении военную технику, которую "все хотят отчаянно получить", заявил французский посол в Ереване Оливье Декотиньи. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:27

2024-04-09T11:27

2024-04-09T11:27

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армения

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ЕРЕВАН, 9 апр - РИА Новости. Франция поставляет Армении военную технику, которую "все хотят отчаянно получить", заявил французский посол в Ереване Оливье Декотиньи."У Франции есть военная техника, которую все отчаянно хотят получить. И Франция поставляет ее Армении", - написал посол в соцсети X. Там же он разместил ссылку на статью издания Politico под заголовком "У Франции есть военные противодронные радары, который все отчаянно хотят получить". Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО.

https://ria.ru/20240313/armeniya-1932784919.html

франция

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, армения