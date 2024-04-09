https://ria.ru/20240409/armeniya-1938740900.html
Россотрудничество не зафиксировало притеснения россиян в Армении
Россотрудничество не зафиксировало притеснения россиян в Армении - РИА Новости, 09.04.2024
Россотрудничество не зафиксировало притеснения россиян в Армении
Россотрудничество не зафиксировало случаев притеснения и дискриминации в отношении россиян в Армении, заявил РИА Новости замглавы агентства Павел Шевцов. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T06:14
2024-04-09T06:14
2024-04-09T06:14
армения
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гюмри
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россотрудничество не зафиксировало случаев притеснения и дискриминации в отношении россиян в Армении, заявил РИА Новости замглавы агентства Павел Шевцов. "Свидетельства о притеснении и тем более дискриминации соотечественников в Армении Россотрудничеством не зафиксированы", – сказал Шевцов. Он добавил, что Российский центр науки и культуры в Ереване и его отделение в Гюмри на постоянной основе помогают организациям соотечественников. "Более того, в 2024 году в преддверии Международного дня родного языка в здании местной администрации Кармиргюх (Гегаркуникская область) открыт Центр дополнительного образования", - сказал Шевцов. По его словам, центр открыт в рамках комплексной государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом".
https://ria.ru/20240403/armeniya-1937612677.html
https://ria.ru/20231124/relokanty-1911694564.html
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армения, ереван, гюмри, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Армения, Ереван, Гюмри, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Россотрудничество не зафиксировало притеснения россиян в Армении
Россотрудничество не зафиксировало случаев дискриминации россиян в Армении