https://ria.ru/20240409/armeniya-1938740900.html

Россотрудничество не зафиксировало притеснения россиян в Армении

Россотрудничество не зафиксировало притеснения россиян в Армении - РИА Новости, 09.04.2024

Россотрудничество не зафиксировало притеснения россиян в Армении

Россотрудничество не зафиксировало случаев притеснения и дискриминации в отношении россиян в Армении, заявил РИА Новости замглавы агентства Павел Шевцов. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T06:14

2024-04-09T06:14

2024-04-09T06:14

армения

ереван

гюмри

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россотрудничество не зафиксировало случаев притеснения и дискриминации в отношении россиян в Армении, заявил РИА Новости замглавы агентства Павел Шевцов. "Свидетельства о притеснении и тем более дискриминации соотечественников в Армении Россотрудничеством не зафиксированы", – сказал Шевцов. Он добавил, что Российский центр науки и культуры в Ереване и его отделение в Гюмри на постоянной основе помогают организациям соотечественников. "Более того, в 2024 году в преддверии Международного дня родного языка в здании местной администрации Кармиргюх (Гегаркуникская область) открыт Центр дополнительного образования", - сказал Шевцов. По его словам, центр открыт в рамках комплексной государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом".

https://ria.ru/20240403/armeniya-1937612677.html

https://ria.ru/20231124/relokanty-1911694564.html

армения

ереван

гюмри

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армения, ереван, гюмри, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире