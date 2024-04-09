https://ria.ru/20240409/aktivy-1938729875.html

Активы "Агротерры" передали во временное управление Росимущества

Активы "Агротерры" передали во временное управление Росимущества - РИА Новости, 09.04.2024

Активы "Агротерры" передали во временное управление Росимущества

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление Росимущества переходят доли ООО "Агротерра", принадлежащие иностранным... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T01:05

2024-04-09T01:05

2024-04-09T01:29

экономика

россия

тульская область

владимир путин

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление Росимущества переходят доли ООО "Агротерра", принадлежащие иностранным компаниям, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в раздел IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление.., следующие изменения: 99 процентов долей в уставном капитале ООО "Агротерра", принадлежащих Агротерра Холдингс Б.В. 0,9 процента долей.., принадлежащего Агро Холдингс лимитед. 0,1 процента долей.., принадлежащего ООО "Капитал Агрофинанс", - сказано в документе. Кроме того, в управление Росимуществу передаются 99% долей в капитале ООО "Капитал Агрофинанс", принадлежащих Agroterra Investments B.V. и 1% - принадлежащий Agro Investments Limited. Во временном управлении РФ, согласно указу, также оказались 50,1% ООО "Агросистема-регионы", принадлежащего ООО "Агросистема" и 49,9% компании, принадлежащих NAP Finance B.V.; 50,1% ООО "Агросистема" (принадлежат ООО "Агросистема-регионы") и 49,9% компании, принадлежащих NAP Finance B.V. ООО "Капитал Агрофинанс" - основной учредитель российского агрохолдинга "Агротерра", входящего в топ-20 крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России. "Агротерра" занимается выращиванием, хранением и реализацией сельскохозяйственных культур (соя, пшеница, сахарная свекла, подсолнечник, рапс), обрабатывает более 200 тысяч гектаров, производит семена пшеницы и сои. Хозяйства компании расположены в Курской, Липецкой, Пензенской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях. ООО "Агросистема", принадлежащая нидерландской NAP Finance B.V. и российской ООО "Агросистема-регионы" - российская компания, занимающаяся, в частности, покупкой и продажей земельных участков.

https://ria.ru/20240320/polnomochiya-1934521751.html

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экономика, россия, тульская область, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)