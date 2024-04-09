https://ria.ru/20240409/aktivisty-1938898154.html

Пропалестинские активисты прервали выступление главы Пентагона в сенате

Пропалестинские активисты прервали выступление главы Пентагона в сенате - РИА Новости, 09.04.2024

Пропалестинские активисты прервали выступление главы Пентагона в сенате

Пропалестинские манифестанты несколько раз прерывали выступление шефа Пентагона Ллойда Остина во время слушаний в сенате, наиболее шумных активистов вывели из... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:24

2024-04-09T17:24

2024-04-09T17:33

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ллойд остин

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Пропалестинские манифестанты несколько раз прерывали выступление шефа Пентагона Ллойда Остина во время слушаний в сенате, наиболее шумных активистов вывели из зала в сопровождении полиции, следует из трансляции мероприятия. Остин во вторник дает показания в комитете по делам вооруженных сил сената США касательно проекта бюджета Пентагона. Спустя несколько минут после начала мероприятия из зала раздались выкрики в поддержку Палестины. Камера, с которой ведется трансляция слушаний, в это время охватила с десяток активистов, раскрасивших ладони красной краской, протестуя из-за американской поддержки Израиля в ближневосточном конфликте. Позднее из зала вывели еще одного мужчину с флагом Палестины, также скандировавшего антивоенные лозунги.

https://ria.ru/20240327/navoz-1936085587.html

палестина

сша

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в мире, палестина, сша, израиль, ллойд остин, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году