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Пропалестинские активисты прервали выступление главы Пентагона в сенате
Пропалестинские активисты прервали выступление главы Пентагона в сенате - РИА Новости, 09.04.2024
Пропалестинские активисты прервали выступление главы Пентагона в сенате
Пропалестинские манифестанты несколько раз прерывали выступление шефа Пентагона Ллойда Остина во время слушаний в сенате, наиболее шумных активистов вывели из... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:24
2024-04-09T17:24
2024-04-09T17:33
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Пропалестинские манифестанты несколько раз прерывали выступление шефа Пентагона Ллойда Остина во время слушаний в сенате, наиболее шумных активистов вывели из зала в сопровождении полиции, следует из трансляции мероприятия. Остин во вторник дает показания в комитете по делам вооруженных сил сената США касательно проекта бюджета Пентагона. Спустя несколько минут после начала мероприятия из зала раздались выкрики в поддержку Палестины. Камера, с которой ведется трансляция слушаний, в это время охватила с десяток активистов, раскрасивших ладони красной краской, протестуя из-за американской поддержки Израиля в ближневосточном конфликте. Позднее из зала вывели еще одного мужчину с флагом Палестины, также скандировавшего антивоенные лозунги.
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в мире, палестина, сша, израиль, ллойд остин, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, США, Израиль, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пропалестинские активисты прервали выступление главы Пентагона в сенате
Пропалестинские активисты прервали выступление Ллойда Остина в сенате США