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Умер советский космонавт Владимир Аксенов
Умер советский космонавт Владимир Аксенов - РИА Новости, 09.04.2024
Умер советский космонавт Владимир Аксенов
Космонавт, дважды герой Советского Союза Владимир Аксенов умер на 90-м году жизни, сообщили в Telegram-канале "Роскосмоса". РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:18
2024-04-09T19:18
2024-04-09T19:32
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Космонавт, дважды герой Советского Союза Владимир Аксенов умер на 90-м году жизни, сообщили в Telegram-канале "Роскосмоса"."От имени госкорпорации "Роскосмос" и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, подполковника-инженера запаса Аксенова Владимира Викторовича. Утрата эта тяжела и невосполнима. На 90-м году жизни ушел от нас целеустремленный, требовательный, исполнительный и справедливый человек, всегда готовый прийти на помощь людям", — говорится в публикации.С 15 по 23 сентября 1976 года Аксенов провел свой первый полет в космос на корабле "Союз-22". С 5 по 9 июня 1980 года осуществил первый испытательный полет нового на тот момент космического корабля "Союз Т-2". Была осуществлена стыковка корабля с орбитальным научно-исследовательским комплексом "Салют-6".Дважды Герой Советского Союза (1976 и 1980). Ушел из отряда космонавтов в октябре 1988 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, ссср, владимир аксенов, роскосмос
Космос - РИА Наука, СССР, Владимир Аксенов, Роскосмос
Умер советский космонавт Владимир Аксенов
Умер советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов