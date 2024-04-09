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Умер советский космонавт Владимир Аксенов - РИА Новости, 09.04.2024
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19:18 09.04.2024 (обновлено: 19:32 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/aksenov-1938931826.html
Умер советский космонавт Владимир Аксенов
Умер советский космонавт Владимир Аксенов - РИА Новости, 09.04.2024
Умер советский космонавт Владимир Аксенов
Космонавт, дважды герой Советского Союза Владимир Аксенов умер на 90-м году жизни, сообщили в Telegram-канале "Роскосмоса". РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:18
2024-04-09T19:32
космос - риа наука
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Космонавт, дважды герой Советского Союза Владимир Аксенов умер на 90-м году жизни, сообщили в Telegram-канале "Роскосмоса".&quot;От имени госкорпорации &quot;Роскосмос&quot; и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, подполковника-инженера запаса Аксенова Владимира Викторовича. Утрата эта тяжела и невосполнима. На 90-м году жизни ушел от нас целеустремленный, требовательный, исполнительный и справедливый человек, всегда готовый прийти на помощь людям&quot;, — говорится в публикации.С 15 по 23 сентября 1976 года Аксенов провел свой первый полет в космос на корабле "Союз-22". С 5 по 9 июня 1980 года осуществил первый испытательный полет нового на тот момент космического корабля "Союз Т-2". Была осуществлена стыковка корабля с орбитальным научно-исследовательским комплексом "Салют-6".Дважды Герой Советского Союза (1976 и 1980). Ушел из отряда космонавтов в октябре 1988 года.
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космос - риа наука, ссср, владимир аксенов, роскосмос
Космос - РИА Наука, СССР, Владимир Аксенов, Роскосмос
Умер советский космонавт Владимир Аксенов

Умер советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов

© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкКосмонавт Владимир Аксенов
Космонавт Владимир Аксенов - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Александр Моклецов
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Космонавт Владимир Аксенов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Космонавт, дважды герой Советского Союза Владимир Аксенов умер на 90-м году жизни, сообщили в Telegram-канале "Роскосмоса".
«

"От имени госкорпорации "Роскосмос" и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, подполковника-инженера запаса Аксенова Владимира Викторовича. Утрата эта тяжела и невосполнима. На 90-м году жизни ушел от нас целеустремленный, требовательный, исполнительный и справедливый человек, всегда готовый прийти на помощь людям", — говорится в публикации.

С 15 по 23 сентября 1976 года Аксенов провел свой первый полет в космос на корабле "Союз-22". С 5 по 9 июня 1980 года осуществил первый испытательный полет нового на тот момент космического корабля "Союз Т-2". Была осуществлена стыковка корабля с орбитальным научно-исследовательским комплексом "Салют-6".
Дважды Герой Советского Союза (1976 и 1980). Ушел из отряда космонавтов в октябре 1988 года.
 
Космос - РИА НаукаСССРВладимир АксеновРоскосмос
 
 
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