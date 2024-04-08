https://ria.ru/20240408/zil-1938583294.html

Офицер рассказал, почему в зоне СВО используются грузовики 70-х годов

Офицер рассказал, почему в зоне СВО используются грузовики 70-х годов - РИА Новости, 08.04.2024

Офицер рассказал, почему в зоне СВО используются грузовики 70-х годов

Автомобили ЗИЛ 70-х годов прошлого века активно используют в зоне спецоперации для выполнения различных задач, в том числе в качестве топливозаправщиков, из-за... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:49

2024-04-08T13:49

2024-04-08T13:49

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Автомобили ЗИЛ 70-х годов прошлого века активно используют в зоне спецоперации для выполнения различных задач, в том числе в качестве топливозаправщиков, из-за малых габаритов и особой системы защиты двигателя, рассказал журналистам командир взвода подвоза горючего с позывным "Харлам". "На данных автомобилях установлена система защиты, система зажигания не дает фон ни на какой электроприбор. Машина тихонечко приехала, заправила и тихонечко также и уехала. Еще его преимущество в том, что он маленький", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в большинстве своем это трофейные автомобили.

https://ria.ru/20240303/kirpi-1930781327.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авто, безопасность, технологии, вооруженные силы рф