https://ria.ru/20240408/zemletryasenie-1938473101.html

У побережья Курил произошло землетрясение

У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 08.04.2024

У побережья Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в понедельник у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T01:47

2024-04-08T01:47

2024-04-08T01:47

северо-курильск

тихий океан

парамушир

елена семенова

происшествия

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в понедельник у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 8 апреля в 8.31 (0.31 мск). Его эпицентр находился в Тихом океане в 88 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 63 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, подземные толчки силой 2 балла могли ощутить жители Северо-Курильска.

https://ria.ru/20240401/zemletryasenie-1937009821.html

северо-курильск

тихий океан

парамушир

россия

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северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, происшествия, россия