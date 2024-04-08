https://ria.ru/20240408/zelenskiy-1938711555.html

"В 40 раз больше". Зеленского поставили на место после слов о ВСУ

"В 40 раз больше". Зеленского поставили на место после слов о ВСУ - РИА Новости, 08.04.2024

"В 40 раз больше". Зеленского поставили на место после слов о ВСУ

Читатели Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после признания, что его страна проиграет в конфликте без поддержки США. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T20:35

2024-04-08T20:35

2024-04-08T21:42

специальная военная операция на украине

в мире

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майк джонсон

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после признания, что его страна проиграет в конфликте без поддержки США."Нужен мир, и побыстрее! Чую, конец клоуна и его шапито близок", — написал пользователь."Это одна из тех редких вещей, искусством которых Зеленский хорошо владеет: шантаж", — добавил другой."Он уже проиграл в конфликте... Пусть лучше подумает, как будет выбираться из этой трясины", — посоветовал третий."Как эти глупцы в НАТО и Пентагоне, а также европейские лидеры могли поверить хоть на секунду, что Киев способен одолеть Россию — страну, которая раз в 40 больше Украины и обладает 20 процентами мировых ресурсов?" — задался вопросом комментатор."Лучше сейчас остановиться. На Украину растратили уже слишком много денег", — подытожил один из читателей.Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы — в частности, может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных поддержкой Украины в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в этом году ей передали лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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