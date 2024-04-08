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"В 40 раз больше". Зеленского поставили на место после слов о ВСУ - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 08.04.2024 (обновлено: 21:42 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/zelenskiy-1938711555.html
"В 40 раз больше". Зеленского поставили на место после слов о ВСУ
"В 40 раз больше". Зеленского поставили на место после слов о ВСУ - РИА Новости, 08.04.2024
"В 40 раз больше". Зеленского поставили на место после слов о ВСУ
Читатели Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после признания, что его страна проиграет в конфликте без поддержки США. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T20:35
2024-04-08T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
министерство обороны сша
майк джонсон
киев
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после признания, что его страна проиграет в конфликте без поддержки США."Нужен мир, и побыстрее! Чую, конец клоуна и его шапито близок", — написал пользователь."Это одна из тех редких вещей, искусством которых Зеленский хорошо владеет: шантаж", — добавил другой."Он уже проиграл в конфликте... Пусть лучше подумает, как будет выбираться из этой трясины", — посоветовал третий."Как эти глупцы в НАТО и Пентагоне, а также европейские лидеры могли поверить хоть на секунду, что Киев способен одолеть Россию — страну, которая раз в 40 больше Украины и обладает 20 процентами мировых ресурсов?" — задался вопросом комментатор."Лучше сейчас остановиться. На Украину растратили уже слишком много денег", — подытожил один из читателей.Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы — в частности, может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных поддержкой Украины в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в этом году ей передали лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240408/ssha-1938684599.html
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938625002.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, министерство обороны сша, майк джонсон, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Министерство обороны США, Майк Джонсон, Киев, США

"В 40 раз больше". Зеленского поставили на место после слов о ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после признания, что его страна проиграет в конфликте без поддержки США.
"Нужен мир, и побыстрее! Чую, конец клоуна и его шапито близок", — написал пользователь.
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"Это одна из тех редких вещей, искусством которых Зеленский хорошо владеет: шантаж", — добавил другой.
"Он уже проиграл в конфликте... Пусть лучше подумает, как будет выбираться из этой трясины", — посоветовал третий.
"Как эти глупцы в НАТО и Пентагоне, а также европейские лидеры могли поверить хоть на секунду, что Киев способен одолеть Россию — страну, которая раз в 40 больше Украины и обладает 20 процентами мировых ресурсов?" — задался вопросом комментатор.
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"Лучше сейчас остановиться. На Украину растратили уже слишком много денег", — подытожил один из читателей.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы — в частности, может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных поддержкой Украины в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в этом году ей передали лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
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Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОМинистерство обороны СШАМайк ДжонсонКиевСША
 
 
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