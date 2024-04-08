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"Бояре плохие": на Западе разоблачили коварную стратегию Зеленского - РИА Новости, 08.04.2024
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02:05 08.04.2024 (обновлено: 05:00 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/zelenskiy-1938472769.html
"Бояре плохие": на Западе разоблачили коварную стратегию Зеленского
"Бояре плохие": на Западе разоблачили коварную стратегию Зеленского - РИА Новости, 08.04.2024
"Бояре плохие": на Западе разоблачили коварную стратегию Зеленского
Рейтинг одобрения деятельности Владимира Зеленского на Украине постепенно уменьшается на фоне череды непопулярных решений и наметившихся авторитарных тенденций... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T02:05
2024-04-08T05:00
украина
владимир зеленский
германия
киев
в мире
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Рейтинг одобрения деятельности Владимира Зеленского на Украине постепенно уменьшается на фоне череды непопулярных решений и наметившихся авторитарных тенденций в офисе президента, заявили эксперты, опрошенные немецкой газетой Tagesspiegel."Чем более критической становится ситуация на фронте, тем под большее давление попадает Зеленский", — утверждается в материале.Среди причин изменения общественных настроений издание также называет невыполненные предвыборные обещания, ряд непопулярных в обществе кадровых перестановок и нерешенные проблемы с коррупцией. Кроме того, автор материала обращает внимание на неопределенность в отношении легитимности Зеленского после отказа от проведения президентских выборов.При этом высокие посты либо годами занимают одни и те же чиновники, которых в обществе видят как часть проблемы, либо на должности назначаются лояльные президенту люди, не имеющие политических амбиций, комментирует изданию эксперт по делам России и Украины Немецкого общества внешней политики Стефан Майстер.Так, часть населения считает ответственным за неэффективную борьбу с коррупцией руководителя офиса президента Сергея Ермака, утверждает эксперт по Восточной Европе, профессор Инсбрукского Университета Герхард Манготт.В материале также приводится мнение украинского социолога Владимира Паниотто о том, что кто-то должен быть ответственным за неудачи киевских властей."Возможно здесь разыгрывается традиционная схема "царь хороший, бояре плохие". &lt;...&gt; Если не президент, так его "правая рука", — предполагает он.Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Кроме него, были уволены Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, а также советник — "уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки продиктованы оптимизацией штата.До этого Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки. Депутат верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Данилов будет назначен послом Украины в Норвегии.
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938424706.html
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html
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украина, владимир зеленский, германия, киев, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Германия, Киев, В мире
"Бояре плохие": на Западе разоблачили коварную стратегию Зеленского

Tagesspiegel: рейтинг Зеленского падает из-за авторитарных тенденций в правлении

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Рейтинг одобрения деятельности Владимира Зеленского на Украине постепенно уменьшается на фоне череды непопулярных решений и наметившихся авторитарных тенденций в офисе президента, заявили эксперты, опрошенные немецкой газетой Tagesspiegel.
"Чем более критической становится ситуация на фронте, тем под большее давление попадает Зеленский", — утверждается в материале.
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Среди причин изменения общественных настроений издание также называет невыполненные предвыборные обещания, ряд непопулярных в обществе кадровых перестановок и нерешенные проблемы с коррупцией. Кроме того, автор материала обращает внимание на неопределенность в отношении легитимности Зеленского после отказа от проведения президентских выборов.
При этом высокие посты либо годами занимают одни и те же чиновники, которых в обществе видят как часть проблемы, либо на должности назначаются лояльные президенту люди, не имеющие политических амбиций, комментирует изданию эксперт по делам России и Украины Немецкого общества внешней политики Стефан Майстер.
Так, часть населения считает ответственным за неэффективную борьбу с коррупцией руководителя офиса президента Сергея Ермака, утверждает эксперт по Восточной Европе, профессор Инсбрукского Университета Герхард Манготт.
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В материале также приводится мнение украинского социолога Владимира Паниотто о том, что кто-то должен быть ответственным за неудачи киевских властей.
"Возможно здесь разыгрывается традиционная схема "царь хороший, бояре плохие". <...> Если не президент, так его "правая рука", — предполагает он.
Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Кроме него, были уволены Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, а также советник — "уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки продиктованы оптимизацией штата.
До этого Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки. Депутат верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Данилов будет назначен послом Украины в Норвегии.
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