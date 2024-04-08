https://ria.ru/20240408/zatmenie-1938478271.html

В понедельник произойдет полное солнечное затмение

В понедельник произойдет полное солнечное затмение - РИА Новости, 08.04.2024

В понедельник произойдет полное солнечное затмение

Полное затмение Солнца произойдет в понедельник, его максимальная фаза продлится четыре с половиной минуты, но с территории России это явление видно не будет,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T04:03

2024-04-08T04:03

2024-04-08T15:33

космос - риа наука

мексика

канада

атлантический океан

московский планетарий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589280535_0:168:2741:1709_1920x0_80_0_0_6851b8f0cfcdce6a4c13607ff967b593.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Полное затмение Солнца произойдет в понедельник, его максимальная фаза продлится четыре с половиной минуты, но с территории России это явление видно не будет, сообщил ранее Московский планетарий. "Восьмого апреля с 19:39 до 22:55 мск произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой 1,029 в 21:17 мск и длительностью четыре минуты 28 секунд при общей продолжительности затмения более пяти часов (с 18:42 мск до 23:52 мск)", — говорится в сообщении. Отмечается, что полную фазу смогут наблюдать жители Мексики, США и Канады, а также некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. Частные же фазы будут видны в Северной и Южной Америке, в странах Центральной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов и даже на западе Европы. Однако в России затмение 8 апреля наблюдаться не будет, уточнили в планетарии. Наибольшая фаза затмения, которая составит 1,029 (то есть Луна будет визуально в 1,029 раз больше Солнца и полностью покроет диск светила), продлится четыре минуты 28 секунд, она будет наблюдаться на севере Мексики в 21:17 мск. После Мексики полоса полной фазы затмения перейдет американский штат Техас и будет двигаться на северо-восток, затем пройдет вдоль границы Канады и США, после чего покинет Канаду в районе острова Ньюфаундленд в 22:45 мск. На заходе Солнца полное затмение еще можно будет наблюдать в северной части Атлантического океана.

https://ria.ru/20240407/zvezda-1938330166.html

https://ria.ru/20240310/solntse-1932177207.html

мексика

канада

атлантический океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, мексика, канада, атлантический океан, московский планетарий