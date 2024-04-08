В понедельник произойдет полное солнечное затмение
В понедельник произойдет полное солнечное затмение, но россияне его не увидят
© AP Photo / Natacha PisarenkoСолнечное затмение
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Солнечное затмение. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Полное затмение Солнца произойдет в понедельник, его максимальная фаза продлится четыре с половиной минуты, но с территории России это явление видно не будет, сообщил ранее Московский планетарий.
"Восьмого апреля с 19:39 до 22:55 мск произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой 1,029 в 21:17 мск и длительностью четыре минуты 28 секунд при общей продолжительности затмения более пяти часов (с 18:42 мск до 23:52 мск)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что полную фазу смогут наблюдать жители Мексики, США и Канады, а также некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. Частные же фазы будут видны в Северной и Южной Америке, в странах Центральной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов и даже на западе Европы. Однако в России затмение 8 апреля наблюдаться не будет, уточнили в планетарии.
Наибольшая фаза затмения, которая составит 1,029 (то есть Луна будет визуально в 1,029 раз больше Солнца и полностью покроет диск светила), продлится четыре минуты 28 секунд, она будет наблюдаться на севере Мексики в 21:17 мск.
После Мексики полоса полной фазы затмения перейдет американский штат Техас и будет двигаться на северо-восток, затем пройдет вдоль границы Канады и США, после чего покинет Канаду в районе острова Ньюфаундленд в 22:45 мск. На заходе Солнца полное затмение еще можно будет наблюдать в северной части Атлантического океана.
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