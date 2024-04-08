https://ria.ru/20240408/zaschita-1938469926.html

В зоне СВО оснастили защитой от дронов более тысячи единиц бронетехники

В зоне СВО оснастили защитой от дронов более тысячи единиц бронетехники - РИА Новости, 08.04.2024

В зоне СВО оснастили защитой от дронов более тысячи единиц бронетехники

Специалисты системы материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил РФ оснастили защитой от дронов в зоне СВО 1,3 тысячи единиц бронетехники в 2023... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T00:31

2024-04-08T00:31

2024-04-08T00:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937994837_0:66:3089:1804_1920x0_80_0_0_facc3aa4fec44a6770e3bd6c254dd2b8.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Специалисты системы материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил РФ оснастили защитой от дронов в зоне СВО 1,3 тысячи единиц бронетехники в 2023 году, сообщили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, за 2023 год "удалось обеспечить установку 1,3 тысячи комплектов дополнительной защиты верхней полусферы бронетехники, что существенно повысило их защищённость". Кроме того, наращивание производственной базы войсковых ремонтных органов позволило освоить ремонт двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных двигателей, бортовых коробок передач, гидромеханических трансмиссий и других узлов и агрегатов и восстановить свыше 1,8 тысячи единиц упомянутых изделий. Всего за 2023 год по номенклатуре органов военного управления материально-технического обеспечения в войска передано более 40 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, поставлено с проведением текущих и средних ремонтов - свыше 64 тысяч единиц. В интересах бесперебойного снабжения войск ракетами и боеприпасами в соответствии с ранее принятыми планами в 2023 году завершено строительство 11 хранилищ и одной погрузочно-разгрузочной площадки.

https://ria.ru/20240407/sklad-1938380215.html

https://ria.ru/20240403/tetraedr-1937478372.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы рф