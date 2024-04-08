https://ria.ru/20240408/zaryady-1938569730.html

Число зарядных сессий Эн+ для электромобилей в России выросло на 13%

Число зарядных сессий Эн+ для электромобилей в России выросло на 13% - РИА Новости, 08.04.2024

Число зарядных сессий Эн+ для электромобилей в России выросло на 13%

В прошедшем году число зарядных сессий на станциях Эн+ возросло на 13% по сравнению с показателем за 2022 год и превысило 44,7 тысячи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:20

2024-04-08T14:20

2024-04-08T15:54

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В прошедшем году число зарядных сессий на станциях Эн+ возросло на 13% по сравнению с показателем за 2022 год и превысило 44,7 тысячи, сообщает пресс-служба российского энерго-металлургического холдинга.Компания подвела итоги работы своих зарядных станций для электромобилей в 2023 году.В пресс-службе холдинга сообщили, что совокупное потребление электроэнергии на зарядных станциях увеличилось на 20%, до 265 тысяч киловатт-часов, а за четыре года показатель составил 672 тысячи киловатт-часа.Информация подготовлена на основе данных сети зарядных станций Эн+. В настоящее время сеть насчитывает 19 электрозаправочных станций. Так, 18 ЭЗС работают в Иркутской области, и одна – в аэропорту "Емельяново" Красноярского края, добавили в пресс-службе.Наибольшие объемы энергопотребления автомобилистами были отмечены в июле, августе и сентябре, что обусловлено "сезоном отпусков" и ростом числа поездок в такие популярные туристические направления Иркутской области, как Байкал и Ольхон, поселок Листвянка и в город Байкальск, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240403/elektromobil-1937576220.html

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Алёна Пава

эн+ (en+ group), иркутская область, россия, красноярский край, технологии