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Число зарядных сессий Эн+ для электромобилей в России выросло на 13% - РИА Новости, 08.04.2024
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14:20 08.04.2024 (обновлено: 15:54 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/zaryady-1938569730.html
Число зарядных сессий Эн+ для электромобилей в России выросло на 13%
Число зарядных сессий Эн+ для электромобилей в России выросло на 13% - РИА Новости, 08.04.2024
Число зарядных сессий Эн+ для электромобилей в России выросло на 13%
В прошедшем году число зарядных сессий на станциях Эн+ возросло на 13% по сравнению с показателем за 2022 год и превысило 44,7 тысячи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:20
2024-04-08T15:54
эн+ (en+ group)
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В прошедшем году число зарядных сессий на станциях Эн+ возросло на 13% по сравнению с показателем за 2022 год и превысило 44,7 тысячи, сообщает пресс-служба российского энерго-металлургического холдинга.Компания подвела итоги работы своих зарядных станций для электромобилей в 2023 году.В пресс-службе холдинга сообщили, что совокупное потребление электроэнергии на зарядных станциях увеличилось на 20%, до 265 тысяч киловатт-часов, а за четыре года показатель составил 672 тысячи киловатт-часа.Информация подготовлена на основе данных сети зарядных станций Эн+. В настоящее время сеть насчитывает 19 электрозаправочных станций. Так, 18 ЭЗС работают в Иркутской области, и одна – в аэропорту "Емельяново" Красноярского края, добавили в пресс-службе.Наибольшие объемы энергопотребления автомобилистами были отмечены в июле, августе и сентябре, что обусловлено "сезоном отпусков" и ростом числа поездок в такие популярные туристические направления Иркутской области, как Байкал и Ольхон, поселок Листвянка и в город Байкальск, говорится в сообщении.
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эн+ (en+ group), иркутская область, россия, красноярский край, технологии
Эн+ (En+ Group), Иркутская область, Россия, Красноярский край, Технологии, Новый курс

Число зарядных сессий Эн+ для электромобилей в России выросло на 13%

© Предоставлено пресс-службой компании Эн+Электрозаправка Эн+
Электрозаправка Эн+
© Предоставлено пресс-службой компании Эн+
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В прошедшем году число зарядных сессий на станциях Эн+ возросло на 13% по сравнению с показателем за 2022 год и превысило 44,7 тысячи, сообщает пресс-служба российского энерго-металлургического холдинга.
Компания подвела итоги работы своих зарядных станций для электромобилей в 2023 году.
В пресс-службе холдинга сообщили, что совокупное потребление электроэнергии на зарядных станциях увеличилось на 20%, до 265 тысяч киловатт-часов, а за четыре года показатель составил 672 тысячи киловатт-часа.
Информация подготовлена на основе данных сети зарядных станций Эн+. В настоящее время сеть насчитывает 19 электрозаправочных станций. Так, 18 ЭЗС работают в Иркутской области, и одна – в аэропорту "Емельяново" Красноярского края, добавили в пресс-службе.
Наибольшие объемы энергопотребления автомобилистами были отмечены в июле, августе и сентябре, что обусловлено "сезоном отпусков" и ростом числа поездок в такие популярные туристические направления Иркутской области, как Байкал и Ольхон, поселок Листвянка и в город Байкальск, говорится в сообщении.
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Новый курсЭн+ (En+ Group)Иркутская областьРоссияКрасноярский крайТехнологии
 
 
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