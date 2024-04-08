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Депутат Госдумы заявил, что Украина мечтает взорвать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:19 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/zaes-1938720954.html
Депутат Госдумы заявил, что Украина мечтает взорвать Запорожскую АЭС
Депутат Госдумы заявил, что Украина мечтает взорвать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 08.04.2024
Депутат Госдумы заявил, что Украина мечтает взорвать Запорожскую АЭС
Украина мечтает взорвать Запорожскую АЭС и "перевести стрелки" на Россию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T22:19
2024-04-08T22:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
алексей журавлев
владимир путин
запорожская аэс
госдума рф
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украина мечтает взорвать Запорожскую АЭС и "перевести стрелки" на Россию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") "Рецепт у Зеленского один - нагнетать обстановку провокациями, как это было, к примеру, в Буче, где, совершенно очевидно, были разбросаны тела тех, кого убили укронацисты, но обвинили-то Россию, и западная поддержка Украины многократно усилилась. Нечто подобное не раз пытались устроить и на Запорожской АЭС, это ведь своего рода ядерная бомба, которую просто никуда нельзя переместить. Взорвать ее, "переведя стрелки" на российскую армию - мечта ВСУ, и пусть радиация накроет пол-Украины, ясно же, что засевших в Киеве гадов это не остановит", - сказал Журавлев. Депутат предположил, что у украинской власти наверняка уже подготовлены пути отхода на Запад, а судьба украинского населения их никогда особо не интересовала. "Украине нужно срочно обратить на себя внимание Запада. На фоне хронических неудач на фронте поставки зарубежного вооружения для ВСУ упали до исторического минимума, дошло до того, что вместо безвозмездного предоставления всей номенклатуры военной продукции, разочарованные европейские и американские политики теперь предлагают Киеву брать кредиты и закупать все самостоятельно", - отметил Журавлев. Ранее агентство Блумберг привело заявление Гросси, который сообщил, что Запорожская атомная электростанция после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он указал, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, добавляет агентство. Он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240408/ataka-1938677339.html
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россия, украина, киев, алексей журавлев , владимир путин, запорожская аэс, госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Алексей Журавлев , Владимир Путин, Запорожская АЭС, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Депутат Госдумы заявил, что Украина мечтает взорвать Запорожскую АЭС

Журавлев: Украина хочет взорвать Запорожскую АЭС и обвинить в этом Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украина мечтает взорвать Запорожскую АЭС и "перевести стрелки" на Россию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина")
"Рецепт у Зеленского один - нагнетать обстановку провокациями, как это было, к примеру, в Буче, где, совершенно очевидно, были разбросаны тела тех, кого убили укронацисты, но обвинили-то Россию, и западная поддержка Украины многократно усилилась. Нечто подобное не раз пытались устроить и на Запорожской АЭС, это ведь своего рода ядерная бомба, которую просто никуда нельзя переместить. Взорвать ее, "переведя стрелки" на российскую армию - мечта ВСУ, и пусть радиация накроет пол-Украины, ясно же, что засевших в Киеве гадов это не остановит", - сказал Журавлев.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
На ЗАЭС раскрыли подробности об атаке дрона-камикадзе ВСУ
Вчера, 17:38
Депутат предположил, что у украинской власти наверняка уже подготовлены пути отхода на Запад, а судьба украинского населения их никогда особо не интересовала.
"Украине нужно срочно обратить на себя внимание Запада. На фоне хронических неудач на фронте поставки зарубежного вооружения для ВСУ упали до исторического минимума, дошло до того, что вместо безвозмездного предоставления всей номенклатуры военной продукции, разочарованные европейские и американские политики теперь предлагают Киеву брать кредиты и закупать все самостоятельно", - отметил Журавлев.
Ранее агентство Блумберг привело заявление Гросси, который сообщил, что Запорожская атомная электростанция после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он указал, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, добавляет агентство. Он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции.
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
"Печальные последствия". Директор ЗАЭС прокомментировал атаку ВСУ
Вчера, 15:48
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
На Украине попытались откреститься от причастности к ударам по ЗАЭС
7 апреля, 22:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевАлексей ЖуравлевВладимир ПутинЗапорожская АЭСГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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