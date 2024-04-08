https://ria.ru/20240408/zaes-1938689080.html

Гросси признал, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии

Гросси признал, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии - РИА Новости, 08.04.2024

Гросси признал, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии

Запорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время атаки дрона ВСУ 7 апреля, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, слова которого приводит... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:29

2024-04-08T18:29

2024-04-08T19:13

специальная военная операция на украине

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Запорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время атаки дрона ВСУ 7 апреля, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, слова которого приводит Bloomberg."Наша цель здесь — это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий", — сказал глава агентства.Гендиректор МАГАТЭ добавил, что поднимет вопрос произошедшего в Совете Безопасности ООН. Он также подчеркнул, что обсуждал с Владимиром Путиным "среднесрочный план, а также будущее и то, что может произойти" на станции.Накануне пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Критических повреждений нет. При этом пострадали три сотрудника станции.На ЗАЭС подчеркнули, что конструкция объекта не рассчитана на ведение боевых действий. Такие удары могут привести к катастрофическим последствиям.Как сообщил после аварии Гросси, МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зафиксировало как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20240408/zaes-1938627592.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

магатэ, запорожская аэс