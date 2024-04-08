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Гросси признал, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:29 08.04.2024 (обновлено: 19:13 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/zaes-1938689080.html
Гросси признал, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии
Гросси признал, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии - РИА Новости, 08.04.2024
Гросси признал, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии
Запорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время атаки дрона ВСУ 7 апреля, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, слова которого приводит... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:29
2024-04-08T19:13
специальная военная операция на украине
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Запорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время атаки дрона ВСУ 7 апреля, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, слова которого приводит Bloomberg."Наша цель здесь — это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий", — сказал глава агентства.Гендиректор МАГАТЭ добавил, что поднимет вопрос произошедшего в Совете Безопасности ООН. Он также подчеркнул, что обсуждал с Владимиром Путиным "среднесрочный план, а также будущее и то, что может произойти" на станции.Накануне пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Критических повреждений нет. При этом пострадали три сотрудника станции.На ЗАЭС подчеркнули, что конструкция объекта не рассчитана на ведение боевых действий. Такие удары могут привести к катастрофическим последствиям.Как сообщил после аварии Гросси, МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зафиксировало как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20240408/zaes-1938627592.html
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магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Гросси признал, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии

Bloomberg: Гросси заявил, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии

© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Запорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время атаки дрона ВСУ 7 апреля, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, слова которого приводит Bloomberg.
"Наша цель здесь — это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий", — сказал глава агентства.
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"Печальные последствия". Директор ЗАЭС прокомментировал атаку ВСУ
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Гендиректор МАГАТЭ добавил, что поднимет вопрос произошедшего в Совете Безопасности ООН. Он также подчеркнул, что обсуждал с Владимиром Путиным "среднесрочный план, а также будущее и то, что может произойти" на станции.
Накануне пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Критических повреждений нет. При этом пострадали три сотрудника станции.
На ЗАЭС подчеркнули, что конструкция объекта не рассчитана на ведение боевых действий. Такие удары могут привести к катастрофическим последствиям.
Как сообщил после аварии Гросси, МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зафиксировало как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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