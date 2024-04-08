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"Печальные последствия". Директор ЗАЭС прокомментировал атаку ВСУ - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 08.04.2024 (обновлено: 15:49 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/zaes-1938627592.html
"Печальные последствия". Директор ЗАЭС прокомментировал атаку ВСУ
"Печальные последствия". Директор ЗАЭС прокомментировал атаку ВСУ - РИА Новости, 08.04.2024
"Печальные последствия". Директор ЗАЭС прокомментировал атаку ВСУ
Атака ударных БПЛА украинских боевиков на Запорожскую атомную станцию выглядит как попытка психологического воздействия, но потенциально все равно очень опасна, РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:48
2024-04-08T15:49
энергодар
украина
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
происшествия
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ЭНЕРГОДАР, 8 апр – РИА Новости. Атака ударных БПЛА украинских боевиков на Запорожскую атомную станцию выглядит как попытка психологического воздействия, но потенциально все равно очень опасна, заявил РИА Новости директор станции Юрий Черничук. Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщала, что в воскресенье украинские боевики совершили массированную атаку по территории станции при помощи ударных БПЛА. "Это жесткая провокация со стороны противника. Данная атака несла больше психологический эффект... Но потенциально любая атака может привести к печальным последствиям", - сказал Черничук. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html
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энергодар, украина, запорожская аэс, происшествия
Энергодар, Украина, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
"Печальные последствия". Директор ЗАЭС прокомментировал атаку ВСУ

Директор Черничук: атака ВСУ на Запорожскую АЭС носила психологический характер

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 8 апр – РИА Новости. Атака ударных БПЛА украинских боевиков на Запорожскую атомную станцию выглядит как попытка психологического воздействия, но потенциально все равно очень опасна, заявил РИА Новости директор станции Юрий Черничук.
Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщала, что в воскресенье украинские боевики совершили массированную атаку по территории станции при помощи ударных БПЛА.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Гросси прокомментировал взрыв беспилотника на территории Запорожской АЭС
7 апреля, 16:30
"Это жесткая провокация со стороны противника. Данная атака несла больше психологический эффект... Но потенциально любая атака может привести к печальным последствиям", - сказал Черничук.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарУкраинаЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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