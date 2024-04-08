https://ria.ru/20240408/zaes-1938627592.html

"Печальные последствия". Директор ЗАЭС прокомментировал атаку ВСУ

"Печальные последствия". Директор ЗАЭС прокомментировал атаку ВСУ - РИА Новости, 08.04.2024

"Печальные последствия". Директор ЗАЭС прокомментировал атаку ВСУ

Атака ударных БПЛА украинских боевиков на Запорожскую атомную станцию выглядит как попытка психологического воздействия, но потенциально все равно очень опасна, РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:48

2024-04-08T15:48

2024-04-08T15:49

энергодар

украина

запорожская аэс

специальная военная операция на украине

происшествия

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ЭНЕРГОДАР, 8 апр – РИА Новости. Атака ударных БПЛА украинских боевиков на Запорожскую атомную станцию выглядит как попытка психологического воздействия, но потенциально все равно очень опасна, заявил РИА Новости директор станции Юрий Черничук. Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщала, что в воскресенье украинские боевики совершили массированную атаку по территории станции при помощи ударных БПЛА. "Это жесткая провокация со стороны противника. Данная атака несла больше психологический эффект... Но потенциально любая атака может привести к печальным последствиям", - сказал Черничук. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html

энергодар

украина

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энергодар, украина, запорожская аэс, происшествия