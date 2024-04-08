https://ria.ru/20240408/zaes-1938549843.html

В Кремле отреагировали на обстрел Запорожской АЭС

В Кремле отреагировали на обстрел Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.04.2024

В Кремле отреагировали на обстрел Запорожской АЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавний обстрел Запорожской АЭС, заявил, что это очень опасная провокация с негативными... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:21

2024-04-08T12:21

2024-04-08T12:21

специальная военная операция на украине

россия

энергодар

запорожская аэс

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавний обстрел Запорожской АЭС, заявил, что это очень опасная провокация с негативными последствиями."Негативно, это очень опасная провокация, сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки, поэтому это очень опасная и имеющая очень плохие, негативные последствия в перспективе практика", - сказал Песков журналистам.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://ria.ru/20240408/ataka-1938518973.html

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россия, энергодар, запорожская аэс, дмитрий песков