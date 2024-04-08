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В Кремле отреагировали на обстрел Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/zaes-1938549843.html
В Кремле отреагировали на обстрел Запорожской АЭС
В Кремле отреагировали на обстрел Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.04.2024
В Кремле отреагировали на обстрел Запорожской АЭС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавний обстрел Запорожской АЭС, заявил, что это очень опасная провокация с негативными... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:21
2024-04-08T12:21
специальная военная операция на украине
россия
энергодар
запорожская аэс
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавний обстрел Запорожской АЭС, заявил, что это очень опасная провокация с негативными последствиями."Негативно, это очень опасная провокация, сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки, поэтому это очень опасная и имеющая очень плохие, негативные последствия в перспективе практика", - сказал Песков журналистам.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
https://ria.ru/20240408/ataka-1938518973.html
https://ria.ru/20240408/ataka-1938496666.html
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россия, энергодар, запорожская аэс, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на обстрел Запорожской АЭС

Песков назвал обстрел ЗАЭС очень опасной провокацией с негативными последствиями

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавний обстрел Запорожской АЭС, заявил, что это очень опасная провокация с негативными последствиями.
"Негативно, это очень опасная провокация, сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки, поэтому это очень опасная и имеющая очень плохие, негативные последствия в перспективе практика", - сказал Песков журналистам.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
"Обострение конфликта". Эксперт прокомментировал атаку на Запорожскую АЭС
Вчера, 10:47
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
"Изолировать Зеленского". В Госдуме высказались об атаке на Запорожскую АЭС
Вчера, 09:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСДмитрий Песков
 
 
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