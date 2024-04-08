https://ria.ru/20240408/zaes-1938538741.html

Рогов заявил о наличии доказательств причастности Украины к атаке на ЗАЭС

Рогов заявил о наличии доказательств причастности Украины к атаке на ЗАЭС - РИА Новости, 08.04.2024

Рогов заявил о наличии доказательств причастности Украины к атаке на ЗАЭС

Российская сторона имеет все доказательства причастности украинских войск к атакам беспилотников на Запорожскую АЭС, заявил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:49

2024-04-08T11:49

2024-04-08T11:49

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магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Российская сторона имеет все доказательства причастности украинских войск к атакам беспилотников на Запорожскую АЭС, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила о прилетах беспилотников в районе столовой, грузового порта и атаке по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет, угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано, радиационный фон не изменился. "Росатом" сообщил, что в результате атак ранены три человека, станция критических повреждений не получила. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило незначительные повреждения на шестом энергоблоке ЗАЭС, утверждая при этом, что они не несут рисков ядерной безопасности. В свою очередь представитель военной разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к вооруженным провокациям на территории ЗАЭС. "Все доказательства причастности украинских боевиков к атаке на Запорожскую АЭС имеются. Они очевидны, как бы режим Зеленского не старался откреститься от провокации, а Запад не делал удивленное лицо. Если у МАГАТЭ есть желание узнать правду, то она лежит на поверхности, не надо проводить сложные расследования и математические расчеты", - сказал Рогов агентству. По его словам, маршрут дронов фиксирует система ПВО мониторинга. "Также достаточно посмотреть, из каких запчастей собраны дроны и какая взрывчатка применялась. Поэтому определить, чьи это были дроны, сейчас достаточно легко, как бы украинские боевики не пытались дистанцироваться от ядерного терроризма", - сказал Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html

https://ria.ru/20240407/ataka-1938463810.html

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в мире, украина, россия, днепр (город), владимир рогов, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"