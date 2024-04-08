https://ria.ru/20240408/zaes-1938483980.html

Эксперт рассказал, когда Запорожская АЭС сможет вновь запустить генерацию

Эксперт рассказал, когда Запорожская АЭС сможет вновь запустить генерацию - РИА Новости, 08.04.2024

Эксперт рассказал, когда Запорожская АЭС сможет вновь запустить генерацию

Запорожская АЭС сможет вновь запустить генерацию только при обеспечении безопасности и невозможности военных диверсией со стороны киевского режима, заявил РИА... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T06:18

2024-04-08T06:18

2024-04-08T06:18

специальная военная операция на украине

киев

энергодар

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Запорожская АЭС сможет вновь запустить генерацию только при обеспечении безопасности и невозможности военных диверсией со стороны киевского режима, заявил РИА Новости главный редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика-Инфо" Борис Марцинкевич. В воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. "Росатом" сообщил, что в результате атак ранены три человека, станция критических повреждений не получила. "Станция в режиме останова блоков может работать столько, сколько необходимо. Что касается подачи электроэнергии, надо отдать должное министерству энергетики. Еще в 2022 году линии подачи электроэнергии пришли из Крыма, в том числе и в этот район. Это очень выручает, потому что с генерацией в наших новых – старых областях - сложности, как известно. Так что эта подстраховка была вовремя сделана, справились", - сказал Марцинкевич. Работа станции в режиме останова энергоблоков – верное решение в сложившейся ситуации, так как украинские войска применяли практику разрушительных ударов по линиям электропередачи и устройствам выдачи мощности, сказал эксперт. В таком режиме реактор вынужден резко менять режим работы, что плохо сказывается на его ресурсе. От генерации электроэнергии решили временно отказаться, отметил он. Вернуться к работе блоков в режиме генерации будет возможно только при невозможности диверсий со стороны Киева. "Один вариант – линия боевого соприкосновения должна находиться на расстоянии, которое делает невозможным все диверсии и прочее, что устраивает киевский режим", - сказал Марцинкевич. На данный момент Запорожская АЭС обеспечена электроэнергией по линии "Днепровская" 750 киловольт, а также по резервной линии 330 кВ "Феросплавная – 1", сообщается на сайте ЗАЭС. В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html

https://ria.ru/20240407/ataka-1938439091.html

https://ria.ru/20240407/ataka-1938463810.html

киев

энергодар

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киев, энергодар, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия