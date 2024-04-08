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Эксперт рассказал, когда Запорожская АЭС сможет вновь запустить генерацию - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:18 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/zaes-1938483980.html
Эксперт рассказал, когда Запорожская АЭС сможет вновь запустить генерацию
Эксперт рассказал, когда Запорожская АЭС сможет вновь запустить генерацию - РИА Новости, 08.04.2024
Эксперт рассказал, когда Запорожская АЭС сможет вновь запустить генерацию
Запорожская АЭС сможет вновь запустить генерацию только при обеспечении безопасности и невозможности военных диверсией со стороны киевского режима, заявил РИА... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T06:18
2024-04-08T06:18
специальная военная операция на украине
киев
энергодар
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Запорожская АЭС сможет вновь запустить генерацию только при обеспечении безопасности и невозможности военных диверсией со стороны киевского режима, заявил РИА Новости главный редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика-Инфо" Борис Марцинкевич. В воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. "Росатом" сообщил, что в результате атак ранены три человека, станция критических повреждений не получила. "Станция в режиме останова блоков может работать столько, сколько необходимо. Что касается подачи электроэнергии, надо отдать должное министерству энергетики. Еще в 2022 году линии подачи электроэнергии пришли из Крыма, в том числе и в этот район. Это очень выручает, потому что с генерацией в наших новых – старых областях - сложности, как известно. Так что эта подстраховка была вовремя сделана, справились", - сказал Марцинкевич. Работа станции в режиме останова энергоблоков – верное решение в сложившейся ситуации, так как украинские войска применяли практику разрушительных ударов по линиям электропередачи и устройствам выдачи мощности, сказал эксперт. В таком режиме реактор вынужден резко менять режим работы, что плохо сказывается на его ресурсе. От генерации электроэнергии решили временно отказаться, отметил он. Вернуться к работе блоков в режиме генерации будет возможно только при невозможности диверсий со стороны Киева. "Один вариант – линия боевого соприкосновения должна находиться на расстоянии, которое делает невозможным все диверсии и прочее, что устраивает киевский режим", - сказал Марцинкевич. На данный момент Запорожская АЭС обеспечена электроэнергией по линии "Днепровская" 750 киловольт, а также по резервной линии 330 кВ "Феросплавная – 1", сообщается на сайте ЗАЭС. В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html
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киев, энергодар, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Энергодар, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Происшествия
Эксперт рассказал, когда Запорожская АЭС сможет вновь запустить генерацию

Эксперт: генерация на ЗАЭС заработает, когда диверсии Киева станут невозможными

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Запорожская АЭС сможет вновь запустить генерацию только при обеспечении безопасности и невозможности военных диверсией со стороны киевского режима, заявил РИА Новости главный редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика-Инфо" Борис Марцинкевич.
В воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. "Росатом" сообщил, что в результате атак ранены три человека, станция критических повреждений не получила.
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"Станция в режиме останова блоков может работать столько, сколько необходимо. Что касается подачи электроэнергии, надо отдать должное министерству энергетики. Еще в 2022 году линии подачи электроэнергии пришли из Крыма, в том числе и в этот район. Это очень выручает, потому что с генерацией в наших новых – старых областях - сложности, как известно. Так что эта подстраховка была вовремя сделана, справились", - сказал Марцинкевич.
Работа станции в режиме останова энергоблоков – верное решение в сложившейся ситуации, так как украинские войска применяли практику разрушительных ударов по линиям электропередачи и устройствам выдачи мощности, сказал эксперт. В таком режиме реактор вынужден резко менять режим работы, что плохо сказывается на его ресурсе. От генерации электроэнергии решили временно отказаться, отметил он. Вернуться к работе блоков в режиме генерации будет возможно только при невозможности диверсий со стороны Киева.
"Один вариант – линия боевого соприкосновения должна находиться на расстоянии, которое делает невозможным все диверсии и прочее, что устраивает киевский режим", - сказал Марцинкевич.
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На данный момент Запорожская АЭС обеспечена электроэнергией по линии "Днепровская" 750 киловольт, а также по резервной линии 330 кВ "Феросплавная – 1", сообщается на сайте ЗАЭС.
В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевЭнергодарЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Происшествия
 
 
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