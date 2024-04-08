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США заявили о рисках для банков, содействующим сделкам для армии России
США заявили о рисках для банков, содействующим сделкам для армии России - РИА Новости, 08.04.2024
США заявили о рисках для банков, содействующим сделкам для армии России
Банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:01
2024-04-08T11:01
2024-04-08T11:01
сша
китай
россия
джанет йеллен
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ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. Банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен. Йеллен, находящаяся с визитом в Китае, в понедельник провела пресс-конференцию по итогам встреч с китайским руководством. "Любые банки, которые содействуют проведению крупных сделок по направлению товаров военного или двойного назначения для российской оборонно-промышленной базы, подвергают себя риску санкций США", - заявила Йеллен на пресс-конференции в Пекине. Она также добавила, что в Китае у нее состоялись трудные переговоры по вопросам национальной безопасности.
https://ria.ru/20240111/sanktsii-1920790080.html
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сша, китай, россия, джанет йеллен
США, Китай, Россия, Джанет Йеллен
США заявили о рисках для банков, содействующим сделкам для армии России
Йеллен: банки подвергаются риску санкций при содействии сделкам для армии России