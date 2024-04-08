https://ria.ru/20240408/yellen-1938523591.html

США заявили о рисках для банков, содействующим сделкам для армии России

США заявили о рисках для банков, содействующим сделкам для армии России - РИА Новости, 08.04.2024

США заявили о рисках для банков, содействующим сделкам для армии России

Банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:01

2024-04-08T11:01

2024-04-08T11:01

сша

китай

россия

джанет йеллен

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ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. Банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен. Йеллен, находящаяся с визитом в Китае, в понедельник провела пресс-конференцию по итогам встреч с китайским руководством. "Любые банки, которые содействуют проведению крупных сделок по направлению товаров военного или двойного назначения для российской оборонно-промышленной базы, подвергают себя риску санкций США", - заявила Йеллен на пресс-конференции в Пекине. Она также добавила, что в Китае у нее состоялись трудные переговоры по вопросам национальной безопасности.

https://ria.ru/20240111/sanktsii-1920790080.html

сша

китай

россия

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сша, китай, россия, джанет йеллен