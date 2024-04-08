https://ria.ru/20240408/yazva-1938611354.html

Суд в Воронеже оштрафовал продавца мяса с возбудителем сибирской язвы

Суд в Воронеже оштрафовал продавца мяса с возбудителем сибирской язвы - РИА Новости, 08.04.2024

Суд в Воронеже оштрафовал продавца мяса с возбудителем сибирской язвы

Ленинский районный суд Воронежа оштрафовал на 100 тысяч рублей торговца, у которого в продаже было мясо с возбудителем сибирской язвы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:05

2024-04-08T15:05

2024-04-08T15:05

происшествия

воронеж

воронежская область

богучарский район

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ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа оштрафовал на 100 тысяч рублей торговца, у которого в продаже было мясо с возбудителем сибирской язвы, сообщил РИА Новости представитель суда. Как ранее информировало следствие, в августе 2023 года двое мужчин приобрели в подсобном хозяйстве Панинского района Воронежской области тушу коровы. В дальнейшем они продали мясо подсудимому, который продал его на одном из рынков Воронежа. По результатам исследования образцов мяса, изъятого на рынке, был обнаружен возбудитель сибирской язвы. В отношении продавца мяса было возбуждено дело по статье о нарушении ветеринарных правил, повлекшем по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия. "Он признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - сообщил представитель суда. В Воронежской области в августе-сентябре прошлого года были зафиксированы четыре очага сибирской язвы, в том числе на продовольственном рынке в Воронеже. Были госпитализированы 11 человек с сибирской язвой, из них один из Панинского района области, остальные из Богучарского района, в том числе ребенок 2008 года рождения. К середине октября все они выздоровели и были выписаны. После выявления очагов сибирской язвы в Воронежской области следователи возбудили три уголовных дела - по статьям "нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия", "производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "халатность". Фигурантами дела о нарушении ветеринарных правил стали двое местных жителей. Суд в середине февраля приговорил их к исправительным работам с удержанием части заработка в доход государства. В конце марта суд оштрафовал на 100 тысяч рублей бывшего ветеринарного врача, обвинявшегося в халатности, которая привела тому, что на продовольственный рынок попало зараженное сибирской язвой мясо.

https://ria.ru/20231212/skotomogilniki-1915285200.html

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воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, воронежская область, богучарский район