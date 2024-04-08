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Суд в Воронеже оштрафовал продавца мяса с возбудителем сибирской язвы - РИА Новости, 08.04.2024
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15:05 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/yazva-1938611354.html
Суд в Воронеже оштрафовал продавца мяса с возбудителем сибирской язвы
Суд в Воронеже оштрафовал продавца мяса с возбудителем сибирской язвы - РИА Новости, 08.04.2024
Суд в Воронеже оштрафовал продавца мяса с возбудителем сибирской язвы
Ленинский районный суд Воронежа оштрафовал на 100 тысяч рублей торговца, у которого в продаже было мясо с возбудителем сибирской язвы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:05
2024-04-08T15:05
происшествия
воронеж
воронежская область
богучарский район
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ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа оштрафовал на 100 тысяч рублей торговца, у которого в продаже было мясо с возбудителем сибирской язвы, сообщил РИА Новости представитель суда. Как ранее информировало следствие, в августе 2023 года двое мужчин приобрели в подсобном хозяйстве Панинского района Воронежской области тушу коровы. В дальнейшем они продали мясо подсудимому, который продал его на одном из рынков Воронежа. По результатам исследования образцов мяса, изъятого на рынке, был обнаружен возбудитель сибирской язвы. В отношении продавца мяса было возбуждено дело по статье о нарушении ветеринарных правил, повлекшем по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия. "Он признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - сообщил представитель суда. В Воронежской области в августе-сентябре прошлого года были зафиксированы четыре очага сибирской язвы, в том числе на продовольственном рынке в Воронеже. Были госпитализированы 11 человек с сибирской язвой, из них один из Панинского района области, остальные из Богучарского района, в том числе ребенок 2008 года рождения. К середине октября все они выздоровели и были выписаны. После выявления очагов сибирской язвы в Воронежской области следователи возбудили три уголовных дела - по статьям "нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия", "производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "халатность". Фигурантами дела о нарушении ветеринарных правил стали двое местных жителей. Суд в середине февраля приговорил их к исправительным работам с удержанием части заработка в доход государства. В конце марта суд оштрафовал на 100 тысяч рублей бывшего ветеринарного врача, обвинявшегося в халатности, которая привела тому, что на продовольственный рынок попало зараженное сибирской язвой мясо.
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происшествия, воронеж, воронежская область, богучарский район
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Богучарский район
Суд в Воронеже оштрафовал продавца мяса с возбудителем сибирской язвы

В Воронеже продавца говядины с сибирской язвой отштрафовали на сто тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа оштрафовал на 100 тысяч рублей торговца, у которого в продаже было мясо с возбудителем сибирской язвы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Как ранее информировало следствие, в августе 2023 года двое мужчин приобрели в подсобном хозяйстве Панинского района Воронежской области тушу коровы. В дальнейшем они продали мясо подсудимому, который продал его на одном из рынков Воронежа. По результатам исследования образцов мяса, изъятого на рынке, был обнаружен возбудитель сибирской язвы. В отношении продавца мяса было возбуждено дело по статье о нарушении ветеринарных правил, повлекшем по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия.
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"Он признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - сообщил представитель суда.
В Воронежской области в августе-сентябре прошлого года были зафиксированы четыре очага сибирской язвы, в том числе на продовольственном рынке в Воронеже. Были госпитализированы 11 человек с сибирской язвой, из них один из Панинского района области, остальные из Богучарского района, в том числе ребенок 2008 года рождения. К середине октября все они выздоровели и были выписаны.
После выявления очагов сибирской язвы в Воронежской области следователи возбудили три уголовных дела - по статьям "нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия", "производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "халатность". Фигурантами дела о нарушении ветеринарных правил стали двое местных жителей. Суд в середине февраля приговорил их к исправительным работам с удержанием части заработка в доход государства. В конце марта суд оштрафовал на 100 тысяч рублей бывшего ветеринарного врача, обвинявшегося в халатности, которая привела тому, что на продовольственный рынок попало зараженное сибирской язвой мясо.
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