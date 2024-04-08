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На Украине на объекте газовой инфраструктуры прогремел взрыв

На Украине на объекте газовой инфраструктуры прогремел взрыв - РИА Новости, 08.04.2024

На Украине на объекте газовой инфраструктуры прогремел взрыв

Министерство энергетики Украины заявило в Telegram-канале, что на территории объекта газовой инфраструктуры в Днепропетровской области прогремел взрыв. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:46

2024-04-08T10:46

2024-04-08T10:46

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Министерство энергетики Украины заявило в Telegram-канале, что на территории объекта газовой инфраструктуры в Днепропетровской области прогремел взрыв. "В Днепропетровской области... произошел взрыв на территории объекта газовой инфраструктуры. Повреждены здания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240407/povrezhdeniya-1938341006.html

днепропетровская область

украина

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днепропетровская область, украина, в мире