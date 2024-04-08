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На Украине на объекте газовой инфраструктуры прогремел взрыв
На Украине на объекте газовой инфраструктуры прогремел взрыв - РИА Новости, 08.04.2024
На Украине на объекте газовой инфраструктуры прогремел взрыв
Министерство энергетики Украины заявило в Telegram-канале, что на территории объекта газовой инфраструктуры в Днепропетровской области прогремел взрыв. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:46
2024-04-08T10:46
2024-04-08T10:46
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Министерство энергетики Украины заявило в Telegram-канале, что на территории объекта газовой инфраструктуры в Днепропетровской области прогремел взрыв. "В Днепропетровской области... произошел взрыв на территории объекта газовой инфраструктуры. Повреждены здания", - говорится в сообщении.
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днепропетровская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, В мире
На Украине на объекте газовой инфраструктуры прогремел взрыв
На объекте газовой инфраструктуры в Днепропетровской области прогремел взрыв