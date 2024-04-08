https://ria.ru/20240408/vyveski-1938675671.html

Правительство поручило доработать проект о вывесках на русском языке

Правительство поручило доработать проект о вывесках на русском языке - РИА Новости, 08.04.2024

Правительство поручило доработать проект о вывесках на русском языке

Кабмин считает, что проект, обязывающий оформлять вывески на русском, нуждается в существенной доработке, копия проекта отзыва правительства есть в распоряжении РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:36

2024-04-08T17:36

2024-04-08T17:36

россия

общество

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931998941_0:384:2932:2033_1920x0_80_0_0_1ba4cb7692ba1a86570a18423a7435c6.jpg

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Кабмин считает, что проект, обязывающий оформлять вывески на русском, нуждается в существенной доработке, копия проекта отзыва правительства есть в распоряжении РИА Новости. "Следует также отметить, что к законопроекту имеются замечания юридико-технического и редакционного характера. С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке", - сказано в отзыве комиссии правительства по законопроектной деятельности. В документе отмечается, что положения законопроекта, устанавливающие ограничения использования иностранных языков на этикетках товаров и на вывесках, при размещении информации о проводимых акциях и распродажах, не соотносятся со статьей 1473 Гражданского кодекса РФ, согласно которой юридическое лицо вправе иметь также одно полное фирменное наименование или одно сокращенное фирменное наименование на любом языке народов Российской Федерации или иностранном языке. "В результате принятия положений, предусматриваемых законопроектом в представленной редакции, возникнет правовая неопределенность относительно построенных и введенных в эксплуатацию жилых комплексов, малоэтажных жилых комплексов, наименования которых указаны на иностранном языке", - указывается в отзыве В комиссии правительства по законопроектной деятельности считают, что это приведет к рискам правообладателей соответствующих объектов недвижимости, связанным с необходимостью внесения изменений в правоустанавливающие документы, замены указателей. Также может возникнуть правовая неопределенность относительно иностранных наименований, написанных с использованием букв русского алфавита (например, "Гринлэнд", "Риверсайд" и др.). Ранее комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении проект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке, при этом тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны стать идентичными по содержанию.

https://ria.ru/20240401/pravila-1937004776.html

https://ria.ru/20231206/mvideo-1914043540.html

https://ria.ru/20240201/isk-1924756100.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, госдума рф