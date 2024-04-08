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Оренбургский губернатор рассказал о выплате компенсации из-за паводка - РИА Новости, 08.04.2024
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17:22 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/vyplata-1938670857.html
Оренбургский губернатор рассказал о выплате компенсации из-за паводка
Оренбургский губернатор рассказал о выплате компенсации из-за паводка - РИА Новости, 08.04.2024
Оренбургский губернатор рассказал о выплате компенсации из-за паводка
Разовую выплату из-за паводка получат все в Оренбургской области, сейчас ее уже получили 649-659 человек, на этой неделе она будет направлена для порядка 16... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:22
2024-04-08T17:22
оренбургская область
денис паслер
прорыв дамбы в орске
происшествия
наводнения в россии — 2024
общество
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САМАРА, 8 апр — РИА Новости. Разовую выплату из-за паводка получат все в Оренбургской области, сейчас ее уже получили 649-659 человек, на этой неделе она будет направлена для порядка 16 тысяч человек, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "На сегодняшнюю минуту, сегодняшний день выплату по области, не только по Орску, получили по-моему 649 или 659 граждан, на этой неделе мы планируем выплатить 16 тысячам. Эта работа продолжится и дальше", - сказал глава региона.
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оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024, общество
Оренбургская область, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Наводнения в России — 2024, Общество
Оренбургский губернатор рассказал о выплате компенсации из-за паводка

Паслер: компенсацию из-за паводка уже получили 649-659 жителей Оренбуржья

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в Орске
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Последствия прорыва дамбы в Орске
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САМАРА, 8 апр — РИА Новости. Разовую выплату из-за паводка получат все в Оренбургской области, сейчас ее уже получили 649-659 человек, на этой неделе она будет направлена для порядка 16 тысяч человек, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"На сегодняшнюю минуту, сегодняшний день выплату по области, не только по Орску, получили по-моему 649 или 659 граждан, на этой неделе мы планируем выплатить 16 тысячам. Эта работа продолжится и дальше", - сказал глава региона.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
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Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
Оренбургская областьДенис ПаслерПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествияНаводнения в России — 2024Общество
 
 
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