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Оренбургский губернатор рассказал о выплате компенсации из-за паводка

Оренбургский губернатор рассказал о выплате компенсации из-за паводка - РИА Новости, 08.04.2024

Оренбургский губернатор рассказал о выплате компенсации из-за паводка

Разовую выплату из-за паводка получат все в Оренбургской области, сейчас ее уже получили 649-659 человек, на этой неделе она будет направлена для порядка 16... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:22

2024-04-08T17:22

2024-04-08T17:22

оренбургская область

денис паслер

прорыв дамбы в орске

происшествия

наводнения в россии — 2024

общество

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САМАРА, 8 апр — РИА Новости. Разовую выплату из-за паводка получат все в Оренбургской области, сейчас ее уже получили 649-659 человек, на этой неделе она будет направлена для порядка 16 тысяч человек, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "На сегодняшнюю минуту, сегодняшний день выплату по области, не только по Орску, получили по-моему 649 или 659 граждан, на этой неделе мы планируем выплатить 16 тысячам. Эта работа продолжится и дальше", - сказал глава региона.

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024, общество