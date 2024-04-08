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Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил, что отсидеться никто не сможет - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 08.04.2024 (обновлено: 14:58 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/vsu-1938605544.html
Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил, что отсидеться никто не сможет
Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил, что отсидеться никто не сможет - РИА Новости, 08.04.2024
Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил, что отсидеться никто не сможет
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк призвал сограждан "оставить эмоции" и идти в ВСУ, поскольку, по его мнению, ни у кого не получится... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:55
2024-04-08T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк призвал сограждан "оставить эмоции" и идти в ВСУ, поскольку, по его мнению, ни у кого не получится отсидеться. "Я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться на провокации. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону судьба страны… Поддерживайте защитников и словом, и делом. Присоединяйтесь к рядам ВСУ", - приводит слова Павлюка украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240316/voenkomy-1933530157.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил, что отсидеться никто не сможет

Генерал ВСУ Павлюк: украинцы должны осознать, что отсидеться ни у кого не выйдет

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные принимают участие в учениях
Украинские военные принимают участие в учениях - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные принимают участие в учениях. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк призвал сограждан "оставить эмоции" и идти в ВСУ, поскольку, по его мнению, ни у кого не получится отсидеться.
"Я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться на провокации. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону судьба страны… Поддерживайте защитников и словом, и делом. Присоединяйтесь к рядам ВСУ", - приводит слова Павлюка украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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