Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил, что отсидеться никто не сможет
Генерал ВСУ Павлюк: украинцы должны осознать, что отсидеться ни у кого не выйдет
© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные принимают участие в учениях
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные принимают участие в учениях. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк призвал сограждан "оставить эмоции" и идти в ВСУ, поскольку, по его мнению, ни у кого не получится отсидеться.
"Я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться на провокации. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону судьба страны… Поддерживайте защитников и словом, и делом. Присоединяйтесь к рядам ВСУ", - приводит слова Павлюка украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.