https://ria.ru/20240408/vsu-1938605544.html

Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил, что отсидеться никто не сможет

Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил, что отсидеться никто не сможет - РИА Новости, 08.04.2024

Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил, что отсидеться никто не сможет

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк призвал сограждан "оставить эмоции" и идти в ВСУ, поскольку, по его мнению, ни у кого не получится... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:55

2024-04-08T14:55

2024-04-08T14:58

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк призвал сограждан "оставить эмоции" и идти в ВСУ, поскольку, по его мнению, ни у кого не получится отсидеться. "Я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться на провокации. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону судьба страны… Поддерживайте защитников и словом, и делом. Присоединяйтесь к рядам ВСУ", - приводит слова Павлюка украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240316/voenkomy-1933530157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины