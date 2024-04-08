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Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине

Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине - РИА Новости, 08.04.2024

Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине

Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:59

2024-04-08T13:59

2024-04-08T14:05

россия

китай

пекин

сергей лавров

ван и (политик)

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. "Рабочая встреча глав МИД России и КНР в Пекине", - говорится в подписи к опубликованному Захаровой фото министров. Лавров прибыл в понедельник в Пекин с официальным визитом. В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля.

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937816861.html

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китай

пекин

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Ольга Фомченкова

россия, китай, пекин, сергей лавров, ван и (политик), мария захарова, в мире