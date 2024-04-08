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Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине - РИА Новости, 08.04.2024
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13:59 08.04.2024 (обновлено: 14:05 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/vstrecha-1938585443.html
Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине
Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине - РИА Новости, 08.04.2024
Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине
Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:59
2024-04-08T14:05
россия
китай
пекин
сергей лавров
ван и (политик)
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. "Рабочая встреча глав МИД России и КНР в Пекине", - говорится в подписи к опубликованному Захаровой фото министров. Лавров прибыл в понедельник в Пекин с официальным визитом. В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля.
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россия, китай, пекин, сергей лавров, ван и (политик), мария захарова, в мире
Россия, Китай, Пекин, Сергей Лавров, Ван И (политик), Мария Захарова, В мире
Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине

Захарова опубликовала фото с рабочей встречи в Пекине глав МИД России и Китая

© Фото : Мария Захарова / TelegramМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Мария Захарова / Telegram
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
"Рабочая встреча глав МИД России и КНР в Пекине", - говорится в подписи к опубликованному Захаровой фото министров.
Лавров прибыл в понедельник в Пекин с официальным визитом. В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля.
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РоссияКитайПекинСергей ЛавровВан И (политик)Мария ЗахароваВ мире
 
 
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