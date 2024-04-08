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Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине
Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине - РИА Новости, 08.04.2024
Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине
Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:59
2024-04-08T13:59
2024-04-08T14:05
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китай
пекин
сергей лавров
ван и (политик)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. "Рабочая встреча глав МИД России и КНР в Пекине", - говорится в подписи к опубликованному Захаровой фото министров. Лавров прибыл в понедельник в Пекин с официальным визитом. В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937816861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, пекин, сергей лавров, ван и (политик), мария захарова, в мире
Россия, Китай, Пекин, Сергей Лавров, Ван И (политик), Мария Захарова, В мире
Лавров и Ван И проводят рабочую встречу в Пекине
Захарова опубликовала фото с рабочей встречи в Пекине глав МИД России и Китая