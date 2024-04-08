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Путин дал поручение по лизингу для покупки поездов ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 08.04.2024
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10:07 08.04.2024 (обновлено: 10:26 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/vsm-1938502464.html
Путин дал поручение по лизингу для покупки поездов ВСМ Москва — Петербург
Путин дал поручение по лизингу для покупки поездов ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 08.04.2024
Путин дал поручение по лизингу для покупки поездов ВСМ Москва — Петербург
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и "ВЭБ.РФ" обеспечить возможность использования лизинга при покупке подвижного состава для высокоскоростной... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:07
2024-04-08T10:26
экономика
россия
москва
санкт-петербург
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и "ВЭБ.РФ" обеспечить возможность использования лизинга при покупке подвижного состава для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросу строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации ... при участии государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" обеспечить возможность финансирования мероприятий, связанных со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали, и использования механизмов лизинга при приобретении высокоскоростного подвижного состава для этой магистрали в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", - сказано в поручении. Доклад следует подготовить до 1 июля 2024 года и далее ежегодно. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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экономика, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин дал поручение по лизингу для покупки поездов ВСМ Москва — Петербург

Путин поручил обеспечить лизинг при покупке поездов для ВСМ Москва — Петербург

© РИА Новости / Компания "Скоростные магистрали" | Перейти в медиабанкКонцепт высокоскоростного поезда
Концепт высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Компания "Скоростные магистрали"
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Концепт высокоскоростного поезда. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и "ВЭБ.РФ" обеспечить возможность использования лизинга при покупке подвижного состава для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросу строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации ... при участии государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" обеспечить возможность финансирования мероприятий, связанных со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали, и использования механизмов лизинга при приобретении высокоскоростного подвижного состава для этой магистрали в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", - сказано в поручении.
Доклад следует подготовить до 1 июля 2024 года и далее ежегодно. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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ЭкономикаРоссияМоскваСанкт-ПетербургВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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