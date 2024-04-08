https://ria.ru/20240408/vsm-1938502464.html
Путин дал поручение по лизингу для покупки поездов ВСМ Москва — Петербург
Путин дал поручение по лизингу для покупки поездов ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 08.04.2024
Путин дал поручение по лизингу для покупки поездов ВСМ Москва — Петербург
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и "ВЭБ.РФ" обеспечить возможность использования лизинга при покупке подвижного состава для высокоскоростной... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:07
2024-04-08T10:07
2024-04-08T10:26
экономика
россия
москва
санкт-петербург
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899857553_2:0:1198:673_1920x0_80_0_0_98d6494a16fb974175822fa9a9b87fc5.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и "ВЭБ.РФ" обеспечить возможность использования лизинга при покупке подвижного состава для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросу строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации ... при участии государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" обеспечить возможность финансирования мероприятий, связанных со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали, и использования механизмов лизинга при приобретении высокоскоростного подвижного состава для этой магистрали в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", - сказано в поручении. Доклад следует подготовить до 1 июля 2024 года и далее ежегодно. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240215/proekt-1927683215.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899857553_189:0:1086:673_1920x0_80_0_0_e5269b93201606bd0cfbff6166985d60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин дал поручение по лизингу для покупки поездов ВСМ Москва — Петербург
Путин поручил обеспечить лизинг при покупке поездов для ВСМ Москва — Петербург