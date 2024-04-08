https://ria.ru/20240408/vsm-1938502464.html

Путин дал поручение по лизингу для покупки поездов ВСМ Москва — Петербург

Путин дал поручение по лизингу для покупки поездов ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 08.04.2024

Путин дал поручение по лизингу для покупки поездов ВСМ Москва — Петербург

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и "ВЭБ.РФ" обеспечить возможность использования лизинга при покупке подвижного состава для высокоскоростной... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:07

2024-04-08T10:07

2024-04-08T10:26

экономика

россия

москва

санкт-петербург

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и "ВЭБ.РФ" обеспечить возможность использования лизинга при покупке подвижного состава для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросу строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации ... при участии государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" обеспечить возможность финансирования мероприятий, связанных со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали, и использования механизмов лизинга при приобретении высокоскоростного подвижного состава для этой магистрали в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", - сказано в поручении. Доклад следует подготовить до 1 июля 2024 года и далее ежегодно. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, михаил мишустин