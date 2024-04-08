https://ria.ru/20240408/vsm-1938499249.html
Путин поручил заключить соглашение о реализации ВСМ Москва — Петербург
Путин поручил заключить соглашение о реализации ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил заключить соглашение о реализации ВСМ Москва — Петербург
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при участии РЖД и "Сбера" заключить с "ВСМ Две Столицы" концессионное соглашение о реализации ВСМ Москва-Петербург,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:51
2024-04-08T09:51
2024-04-08T10:26
экономика
россия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при участии РЖД и "Сбера" заключить с "ВСМ Две Столицы" концессионное соглашение о реализации ВСМ Москва-Петербург, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ: при участии открытого акционерного общества "Российские железные дороги", публичного акционерного общества "Сбербанк России" и заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации обеспечить заключение с обществом с ограниченной ответственностью "ВСМ Две Столицы" концессионного соглашения о реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали", - говорится в тексте поручений. Срок – 15 апреля 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, ржд
Экономика, Россия, Владимир Путин, РЖД
Путин поручил заключить соглашение о реализации ВСМ Москва — Петербург
Путин поручил заключить с "ВСМ Две Столицы" соглашение о ВСМ Москва — Петербург