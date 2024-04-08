https://ria.ru/20240408/vsm-1938499249.html

Путин поручил заключить соглашение о реализации ВСМ Москва — Петербург

Путин поручил заключить соглашение о реализации ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 08.04.2024

Путин поручил заключить соглашение о реализации ВСМ Москва — Петербург

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при участии РЖД и "Сбера" заключить с "ВСМ Две Столицы" концессионное соглашение о реализации ВСМ Москва-Петербург,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:51

2024-04-08T09:51

2024-04-08T10:26

экономика

россия

владимир путин

ржд

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при участии РЖД и "Сбера" заключить с "ВСМ Две Столицы" концессионное соглашение о реализации ВСМ Москва-Петербург, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ: при участии открытого акционерного общества "Российские железные дороги", публичного акционерного общества "Сбербанк России" и заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации обеспечить заключение с обществом с ограниченной ответственностью "ВСМ Две Столицы" концессионного соглашения о реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали", - говорится в тексте поручений. Срок – 15 апреля 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, ржд