https://ria.ru/20240408/vremya_geroev-1938691990.html

Прием заявок на программу "Время Героев" завершился

Прием заявок на программу "Время Героев" завершился - РИА Новости, 08.04.2024

Прием заявок на программу "Время Героев" завершился

Прием заявок на программу по обучению участников специальной военной операции "Время Героев" завершился, всего на момент окончания заявочной кампании поданы... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:50

2024-04-08T18:50

2024-04-08T18:52

специальная военная операция на украине

безопасность

образование - общество

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Прием заявок на программу по обучению участников специальной военной операции "Время Героев" завершился, всего на момент окончания заявочной кампании поданы более 44 тысяч заявок из всех регионов России, сообщается в Telegram-канале программы. "Восьмого апреля завершился этап регистрации заявок на первый поток президентской образовательной программы "Время героев". Всего на программу поступило 44 327 заявок от представителей всех регионов России", - говорится в сообщении.Отмечается, что до конца мая, каждый, кто пройдет отбор, получит приглашение на обучение по дистанционной программе "Эффективное управление в системе публичной власти", эта программа познакомит слушателей с системой органов публичной власти в Российской Федерации и позволит совершенствовать их лидерские, управленческие и коммуникативные навыки, сама программа состоит из девяти электронных курсов и итогового тестирования. Кроме того, для каждого, кто в срок завершил этап регистрации, будет открыт доступ к "Базе знаний", включающей более 100 онлайн-курсов."Сегодня завершился набор в рамках первого этапа реализации программы "Время героев". Обязательно будут и последующие этапы, поскольку по поручению президента России программа будет действовать на регулярной основе. О начале набора на следующие потоки мы сообщим дополнительно. Ну а нынешних участников после регистрации ждет тестирование. По результатам выполнения заданий этапа регистрации и онлайн-тестирования будут определены участники обучения. Сразу отмечу, что отбор будет строгий, на программу попадут не все, но у всех будет возможность попробовать снова", - сказал ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, его слова приводятся в сообщении. Он добавил, что что всем зарегистрированным участникам будет предоставлено право пройти онлайн-обучение на платформе РАНХиГС.В ходе послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". В пятницу вечером сайт "Времягероев.рф" стал активен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что программа "Время героев" будет реализована на базе мастерской "Сенеж" со стороны высшей школы госуправления РАНХиГС для участников или ветеранов СВО.

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, образование - общество, россия, вооруженные силы рф