Рейтинг@Mail.ru
В российское посольство в Вильнюсе бросили бутылки с зажигательной смесью - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 08.04.2024 (обновлено: 10:47 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/vilnyus-1938503179.html
В российское посольство в Вильнюсе бросили бутылки с зажигательной смесью
В российское посольство в Вильнюсе бросили бутылки с зажигательной смесью - РИА Новости, 08.04.2024
В российское посольство в Вильнюсе бросили бутылки с зажигательной смесью
В российское посольство в Вильнюсе две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью, привело заявление полицейского департамента страны Литовское радио и... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:10
2024-04-08T10:47
в мире
россия
вильнюс
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/58436/91/584369152_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_8ed9d68076ee8fba6d6a12256648cb4b.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В российское посольство в Вильнюсе две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью, привело заявление полицейского департамента страны Литовское радио и телевидение."В ночь на воскресенье около 02:15 (совпадает с мск. — Прим. ред.) неизвестный бросил в здание посольства России в Вильнюсе бутылку с зажигательной смесью, именуемую коктейлем Молотова. Второй раз бутылку с зажигательной смесью в здание посольства бросили в ночь на понедельник около 02:46", — говорится в публикации.Повреждения получила стена здания, размер убытков подсчитают.Подозреваемых ищут, началось досудебное расследование по статье о порче имущества общественно опасным образом, рассказали в полицейском департаменте.
https://ria.ru/20240311/zakharova-1932388449.html
https://ria.ru/20240407/pribaltika-1938118970.html
россия
вильнюс
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/58436/91/584369152_288:0:2592:1728_1920x0_80_0_0_00392b9e732652f6993372befaa09e6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вильнюс, литва
В мире, Россия, Вильнюс, Литва
В российское посольство в Вильнюсе бросили бутылки с зажигательной смесью

В посольство РФ в Вильнюсе две ночи подряд бросали бутылки с коктейлем Молотова

© РИА Новости / Ирина ПавловаЗдание посольства России в Литве
Здание посольства России в Литве - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Ирина Павлова
Здание посольства России в Литве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В российское посольство в Вильнюсе две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью, привело заявление полицейского департамента страны Литовское радио и телевидение.
"В ночь на воскресенье около 02:15 (совпадает с мск. — Прим. ред.) неизвестный бросил в здание посольства России в Вильнюсе бутылку с зажигательной смесью, именуемую коктейлем Молотова. Второй раз бутылку с зажигательной смесью в здание посольства бросили в ночь на понедельник около 02:46", — говорится в публикации.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
У Литвы из "красных линий" только границы, заявила Захарова
11 марта, 22:22
Повреждения получила стена здания, размер убытков подсчитают.
Подозреваемых ищут, началось досудебное расследование по статье о порче имущества общественно опасным образом, рассказали в полицейском департаменте.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
"Есть предел". Прибалтика хочет окончательно разобраться с русскими
7 апреля, 08:00
 
В миреРоссияВильнюсЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала