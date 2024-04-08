https://ria.ru/20240408/vilnyus-1938503179.html

В российское посольство в Вильнюсе бросили бутылки с зажигательной смесью

В российское посольство в Вильнюсе бросили бутылки с зажигательной смесью - РИА Новости, 08.04.2024

В российское посольство в Вильнюсе бросили бутылки с зажигательной смесью

В российское посольство в Вильнюсе две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью, привело заявление полицейского департамента страны Литовское радио и... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:10

2024-04-08T10:10

2024-04-08T10:47

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В российское посольство в Вильнюсе две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью, привело заявление полицейского департамента страны Литовское радио и телевидение."В ночь на воскресенье около 02:15 (совпадает с мск. — Прим. ред.) неизвестный бросил в здание посольства России в Вильнюсе бутылку с зажигательной смесью, именуемую коктейлем Молотова. Второй раз бутылку с зажигательной смесью в здание посольства бросили в ночь на понедельник около 02:46", — говорится в публикации.Повреждения получила стена здания, размер убытков подсчитают.Подозреваемых ищут, началось досудебное расследование по статье о порче имущества общественно опасным образом, рассказали в полицейском департаменте.

https://ria.ru/20240311/zakharova-1932388449.html

https://ria.ru/20240407/pribaltika-1938118970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, вильнюс, литва