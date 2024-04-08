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В российское посольство в Вильнюсе бросили бутылки с зажигательной смесью
В российское посольство в Вильнюсе бросили бутылки с зажигательной смесью - РИА Новости, 08.04.2024
В российское посольство в Вильнюсе бросили бутылки с зажигательной смесью
В российское посольство в Вильнюсе две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью, привело заявление полицейского департамента страны Литовское радио и... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:10
2024-04-08T10:10
2024-04-08T10:47
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В российское посольство в Вильнюсе две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью, привело заявление полицейского департамента страны Литовское радио и телевидение."В ночь на воскресенье около 02:15 (совпадает с мск. — Прим. ред.) неизвестный бросил в здание посольства России в Вильнюсе бутылку с зажигательной смесью, именуемую коктейлем Молотова. Второй раз бутылку с зажигательной смесью в здание посольства бросили в ночь на понедельник около 02:46", — говорится в публикации.Повреждения получила стена здания, размер убытков подсчитают.Подозреваемых ищут, началось досудебное расследование по статье о порче имущества общественно опасным образом, рассказали в полицейском департаменте.
https://ria.ru/20240311/zakharova-1932388449.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вильнюс, литва
В мире, Россия, Вильнюс, Литва
В российское посольство в Вильнюсе бросили бутылки с зажигательной смесью
В посольство РФ в Вильнюсе две ночи подряд бросали бутылки с коктейлем Молотова