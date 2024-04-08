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Рогов сообщил об отступлении ВСУ в районе Вербового - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:13 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/verbovoe-1938640814.html
Рогов сообщил об отступлении ВСУ в районе Вербового
Рогов сообщил об отступлении ВСУ в районе Вербового - РИА Новости, 08.04.2024
Рогов сообщил об отступлении ВСУ в районе Вербового
Украинские войска под натиском российских военных оставили позиции и отступили северо-западнее села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:13
2024-04-08T16:13
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Украинские войска под натиском российских военных оставили позиции и отступили северо-западнее села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Северо-западнее Вербового украинские боевики под натиском наших военных оставили позиции и отступили. Идет зачистка лесопосадок, взят один опорный пункт противника, улучшены позиции по переднему краю", - сказал Рогов агентству. По его словам, сейчас на запорожской линии фронта в основном идет противостояние артиллерии и беспилотников. "В районе Работино и Вербового на ореховском направлении наши прицельно бьют, и мы видим, что в контрбатарейной борьбе у нас все больше успехов. Уничтожено несколько самоходных артиллерийских установок, артиллерийская система и масса минометов противника", - подчеркнул Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска отбили атаку ВСУ в направлении села Мирное и в селе Работино. Противник там атакует малыми группам: от пяти до десяти человек. "Ничем хорошим это для них не заканчивается. Противник несет серьезные потери в живой силе и технике", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Рогов сообщил об отступлении ВСУ в районе Вербового

Рогов: ВСУ под натиском оставили позиции и отступили северо-западнее Вербового

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции
Самоходная гаубица Мста-С выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Украинские войска под натиском российских военных оставили позиции и отступили северо-западнее села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
"Северо-западнее Вербового украинские боевики под натиском наших военных оставили позиции и отступили. Идет зачистка лесопосадок, взят один опорный пункт противника, улучшены позиции по переднему краю", - сказал Рогов агентству.
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По его словам, сейчас на запорожской линии фронта в основном идет противостояние артиллерии и беспилотников. "В районе Работино и Вербового на ореховском направлении наши прицельно бьют, и мы видим, что в контрбатарейной борьбе у нас все больше успехов. Уничтожено несколько самоходных артиллерийских установок, артиллерийская система и масса минометов противника", - подчеркнул Рогов.
Кроме того, по его словам, российские войска отбили атаку ВСУ в направлении села Мирное и в селе Работино. Противник там атакует малыми группам: от пяти до десяти человек.
"Ничем хорошим это для них не заканчивается. Противник несет серьезные потери в живой силе и технике", - подчеркнул Рогов.
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