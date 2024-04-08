Рогов сообщил об отступлении ВСУ в районе Вербового
Рогов: ВСУ под натиском оставили позиции и отступили северо-западнее Вербового
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции
Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Украинские войска под натиском российских военных оставили позиции и отступили северо-западнее села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
"Северо-западнее Вербового украинские боевики под натиском наших военных оставили позиции и отступили. Идет зачистка лесопосадок, взят один опорный пункт противника, улучшены позиции по переднему краю", - сказал Рогов агентству.
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По его словам, сейчас на запорожской линии фронта в основном идет противостояние артиллерии и беспилотников. "В районе Работино и Вербового на ореховском направлении наши прицельно бьют, и мы видим, что в контрбатарейной борьбе у нас все больше успехов. Уничтожено несколько самоходных артиллерийских установок, артиллерийская система и масса минометов противника", - подчеркнул Рогов.
Кроме того, по его словам, российские войска отбили атаку ВСУ в направлении села Мирное и в селе Работино. Противник там атакует малыми группам: от пяти до десяти человек.
"Ничем хорошим это для них не заканчивается. Противник несет серьезные потери в живой силе и технике", - подчеркнул Рогов.
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