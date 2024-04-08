https://ria.ru/20240408/verbovoe-1938640814.html

Рогов сообщил об отступлении ВСУ в районе Вербового

Рогов сообщил об отступлении ВСУ в районе Вербового - РИА Новости, 08.04.2024

Рогов сообщил об отступлении ВСУ в районе Вербового

Украинские войска под натиском российских военных оставили позиции и отступили северо-западнее села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:13

2024-04-08T16:13

2024-04-08T16:13

специальная военная операция на украине

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Украинские войска под натиском российских военных оставили позиции и отступили северо-западнее села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Северо-западнее Вербового украинские боевики под натиском наших военных оставили позиции и отступили. Идет зачистка лесопосадок, взят один опорный пункт противника, улучшены позиции по переднему краю", - сказал Рогов агентству. По его словам, сейчас на запорожской линии фронта в основном идет противостояние артиллерии и беспилотников. "В районе Работино и Вербового на ореховском направлении наши прицельно бьют, и мы видим, что в контрбатарейной борьбе у нас все больше успехов. Уничтожено несколько самоходных артиллерийских установок, артиллерийская система и масса минометов противника", - подчеркнул Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска отбили атаку ВСУ в направлении села Мирное и в селе Работино. Противник там атакует малыми группам: от пяти до десяти человек. "Ничем хорошим это для них не заканчивается. Противник несет серьезные потери в живой силе и технике", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф