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Уровень воды в реке Урал около Оренбурга вырос до 893 сантиметров

Уровень воды в реке Урал около Оренбурга вырос до 893 сантиметров - РИА Новости, 08.04.2024

Уровень воды в реке Урал около Оренбурга вырос до 893 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за 6 часов увеличился на 21 сантиметр и составляет 893 сантиметра при опасном значении в 930 сантиметров, сообщила... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:34

2024-04-08T13:34

2024-04-08T13:42

оренбург

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 8 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за 6 часов увеличился на 21 сантиметр и составляет 893 сантиметра при опасном значении в 930 сантиметров, сообщила городская мэрия в своем Telegram-канале."Уровень воды в реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке. По данным оренбургского гидрометцентра, на 14.00 (12.00 мск) 8 апреля уровень воды в реке Урал с 8.00 (6.00 мск) утра увеличился на 21 сантиметр и составляет 893 сантиметра. Опасное значение – 930 см", - говорится в сообщении.По данным администрации Оренбурга, река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие шесть часов прибавила 9 сантиметров и в настоящее время составляет 792 сантиметров."По прогнозам специалистов, уровень воды превысит опасное значение. В ближайшие два дня ситуация будет только ухудшаться. Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома", - добавили в мэрии.

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия