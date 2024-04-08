"В ближайшие недели": в США назвали город на Украине, который скоро падет
Риттер: Харьков падет через несколько недель
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Из-за неспособности украинской ПВО сопротивляться российским ударам киевский режим в течение нескольких недель сдаст Харьков России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Я убежден, что Украина будет вынуждена сдать Харьков в ближайшие недели, так как она не может его больше удерживать", — отметил он.
По словам эксперта, до недавнего времени Харьков был одним из тех мест, которые очень хорошо прикрывались украинской ПВО, что позволяло националистам оставаться в городе, веря в свою неуязвимость.
Теперь же, утверждает Риттер, ситуация изменилась, Россия наносит удары планирующими бомбами по городу, уничтожая все необходимые цели.
Аналитик выразил уверенность, что уже скоро российские военные окружат населенный пункт, а Киеву придется уступить его.
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"Такое будущее ждет каждое место, которое Россия захочет занять, так как украинцы не могут обеспечивать устойчивую оборону", — подчеркнул эксперт.
Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове, где хранились снаряды для чешской РСЗО "Вампир". На прошлой неделе подпольщики заявили об ударах по танковому училищу ВСУ в городе. По их данным, туда завезли западные танки с иностранными военными инструкторами. Также российские военные поразили здание РОВД на улице Любови Малой. Кроме того, под удар попал Мерефянский механический завод в городе Мерефа рядом с Харьковом. На предприятии, по информации подполья, изготавливали и хранили БПЛА.