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"В ближайшие недели": в США назвали город на Украине, который скоро падет - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:20 08.04.2024 (обновлено: 23:19 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938698095.html
"В ближайшие недели": в США назвали город на Украине, который скоро падет
"В ближайшие недели": в США назвали город на Украине, который скоро падет - РИА Новости, 08.04.2024
"В ближайшие недели": в США назвали город на Украине, который скоро падет
Из-за неспособности украинской ПВО сопротивляться российским ударам киевский режим в течение нескольких недель сдаст Харьков России, заявил бывший разведчик ВС... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:20
2024-04-08T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Из-за неспособности украинской ПВО сопротивляться российским ударам киевский режим в течение нескольких недель сдаст Харьков России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Я убежден, что Украина будет вынуждена сдать Харьков в ближайшие недели, так как она не может его больше удерживать", — отметил он.По словам эксперта, до недавнего времени Харьков был одним из тех мест, которые очень хорошо прикрывались украинской ПВО, что позволяло националистам оставаться в городе, веря в свою неуязвимость.Теперь же, утверждает Риттер, ситуация изменилась, Россия наносит удары планирующими бомбами по городу, уничтожая все необходимые цели.Аналитик выразил уверенность, что уже скоро российские военные окружат населенный пункт, а Киеву придется уступить его."Такое будущее ждет каждое место, которое Россия захочет занять, так как украинцы не могут обеспечивать устойчивую оборону", — подчеркнул эксперт.Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове, где хранились снаряды для чешской РСЗО "Вампир". На прошлой неделе подпольщики заявили об ударах по танковому училищу ВСУ в городе. По их данным, туда завезли западные танки с иностранными военными инструкторами. Также российские военные поразили здание РОВД на улице Любови Малой. Кроме того, под удар попал Мерефянский механический завод в городе Мерефа рядом с Харьковом. На предприятии, по информации подполья, изготавливали и хранили БПЛА.
https://ria.ru/20240408/ssha-1938684599.html
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в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"В ближайшие недели": в США назвали город на Украине, который скоро падет

Риттер: Харьков падет через несколько недель

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Из-за неспособности украинской ПВО сопротивляться российским ударам киевский режим в течение нескольких недель сдаст Харьков России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Я убежден, что Украина будет вынуждена сдать Харьков в ближайшие недели, так как она не может его больше удерживать", — отметил он.
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По словам эксперта, до недавнего времени Харьков был одним из тех мест, которые очень хорошо прикрывались украинской ПВО, что позволяло националистам оставаться в городе, веря в свою неуязвимость.
Теперь же, утверждает Риттер, ситуация изменилась, Россия наносит удары планирующими бомбами по городу, уничтожая все необходимые цели.
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Аналитик выразил уверенность, что уже скоро российские военные окружат населенный пункт, а Киеву придется уступить его.
«
"Такое будущее ждет каждое место, которое Россия захочет занять, так как украинцы не могут обеспечивать устойчивую оборону", — подчеркнул эксперт.
Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове, где хранились снаряды для чешской РСЗО "Вампир". На прошлой неделе подпольщики заявили об ударах по танковому училищу ВСУ в городе. По их данным, туда завезли западные танки с иностранными военными инструкторами. Также российские военные поразили здание РОВД на улице Любови Малой. Кроме того, под удар попал Мерефянский механический завод в городе Мерефа рядом с Харьковом. На предприятии, по информации подполья, изготавливали и хранили БПЛА.
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