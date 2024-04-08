https://ria.ru/20240408/ukraina-1938677661.html

Передвижной цирк Украины получил бронь от мобилизации

Передвижной цирк Украины получил бронь от мобилизации - РИА Новости, 08.04.2024

Передвижной цирк Украины получил бронь от мобилизации

Передвижной цирк Украины получил от минкультуры статус критически важного предприятия, его работники получат бронь от мобилизации, сообщил депутат Верховной... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:47

2024-04-08T17:47

2024-04-08T21:14

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Передвижной цирк Украины получил от минкультуры статус критически важного предприятия, его работники получат бронь от мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Как заявлял 4 марта премьер Украины Денис Шмыгаль, правительство работает над новой системой отсрочки от призыва на военную службу военнообязанных сотрудников предприятий. По его словам, в первую очередь гарантированную бронь должны получить работники критической инфраструктуры. "Если вы думали, что вас удивит внесение в перечень критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения... фирмы офиса (Владимира Зеленского), на которую сливают деньги с канала "Рада", то ловите еще новость: такой же статус дали госпредприятию "Передвижной цирк Украины". Критически важное предприятие... для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", - написал Железняк. Позже украинское издание "Страна" сообщило, что власти отнесли несколько цирков к критически важным предприятиям. "Министерство культуры Украины предоставило Криворожскому, Харьковскому, Днепровскому, Одесскому, Львовскому и Национальному циркам статус критически важных для экономики и обеспечения жизни населения предприятий", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Украинский парламентарий Алексей Гончаренко также подтвердил эту информацию. Парламентарий отметил, что такое решение совсем не удивительно, поскольку, по его словам, происходящее с мобилизацией и бронью для военнообязанных на Украине "давно превратилось в цирк". Ранее Гончаренко сообщал, что в перечне стратегически важных для Украины учреждений нет ни оборонных, ни промышленных предприятий. По его данным, вместо них в список попали, в частности, предприятия по разведению верблюдов, а также по производству малярных и штукатурных работ и изданию компьютерных игр. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240405/ukraina-1938036880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины