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Передвижной цирк Украины получил бронь от мобилизации - РИА Новости, 08.04.2024
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17:47 08.04.2024 (обновлено: 21:14 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938677661.html
Передвижной цирк Украины получил бронь от мобилизации
Передвижной цирк Украины получил бронь от мобилизации - РИА Новости, 08.04.2024
Передвижной цирк Украины получил бронь от мобилизации
Передвижной цирк Украины получил от минкультуры статус критически важного предприятия, его работники получат бронь от мобилизации, сообщил депутат Верховной... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:47
2024-04-08T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Передвижной цирк Украины получил от минкультуры статус критически важного предприятия, его работники получат бронь от мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Как заявлял 4 марта премьер Украины Денис Шмыгаль, правительство работает над новой системой отсрочки от призыва на военную службу военнообязанных сотрудников предприятий. По его словам, в первую очередь гарантированную бронь должны получить работники критической инфраструктуры. "Если вы думали, что вас удивит внесение в перечень критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения... фирмы офиса (Владимира Зеленского), на которую сливают деньги с канала "Рада", то ловите еще новость: такой же статус дали госпредприятию "Передвижной цирк Украины". Критически важное предприятие... для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", - написал Железняк. Позже украинское издание "Страна" сообщило, что власти отнесли несколько цирков к критически важным предприятиям. "Министерство культуры Украины предоставило Криворожскому, Харьковскому, Днепровскому, Одесскому, Львовскому и Национальному циркам статус критически важных для экономики и обеспечения жизни населения предприятий", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Украинский парламентарий Алексей Гончаренко также подтвердил эту информацию. Парламентарий отметил, что такое решение совсем не удивительно, поскольку, по его словам, происходящее с мобилизацией и бронью для военнообязанных на Украине "давно превратилось в цирк". Ранее Гончаренко сообщал, что в перечне стратегически важных для Украины учреждений нет ни оборонных, ни промышленных предприятий. По его данным, вместо них в список попали, в частности, предприятия по разведению верблюдов, а также по производству малярных и штукатурных работ и изданию компьютерных игр. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
https://ria.ru/20240405/ukraina-1938036880.html
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в мире, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Передвижной цирк Украины получил бронь от мобилизации

Минкульт Украины признал передвижной цирк критически важным предприятием

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Передвижной цирк Украины получил от минкультуры статус критически важного предприятия, его работники получат бронь от мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Как заявлял 4 марта премьер Украины Денис Шмыгаль, правительство работает над новой системой отсрочки от призыва на военную службу военнообязанных сотрудников предприятий. По его словам, в первую очередь гарантированную бронь должны получить работники критической инфраструктуры.
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
"Если вы думали, что вас удивит внесение в перечень критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения... фирмы офиса (Владимира Зеленского), на которую сливают деньги с канала "Рада", то ловите еще новость: такой же статус дали госпредприятию "Передвижной цирк Украины". Критически важное предприятие... для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", - написал Железняк.
Позже украинское издание "Страна" сообщило, что власти отнесли несколько цирков к критически важным предприятиям. "Министерство культуры Украины предоставило Криворожскому, Харьковскому, Днепровскому, Одесскому, Львовскому и Национальному циркам статус критически важных для экономики и обеспечения жизни населения предприятий", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко также подтвердил эту информацию. Парламентарий отметил, что такое решение совсем не удивительно, поскольку, по его словам, происходящее с мобилизацией и бронью для военнообязанных на Украине "давно превратилось в цирк". Ранее Гончаренко сообщал, что в перечне стратегически важных для Украины учреждений нет ни оборонных, ни промышленных предприятий. По его данным, вместо них в список попали, в частности, предприятия по разведению верблюдов, а также по производству малярных и штукатурных работ и изданию компьютерных игр.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
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