https://ria.ru/20240408/ukraina-1938670381.html

МИД Швейцарии подтвердил подготовку к проведению конференции по Украине

МИД Швейцарии подтвердил подготовку к проведению конференции по Украине - РИА Новости, 08.04.2024

МИД Швейцарии подтвердил подготовку к проведению конференции по Украине

Подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в Швейцарии, дата и место будут объявлены позже, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:20

2024-04-08T17:20

2024-04-08T21:06

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ЖЕНЕВА, 8 апр — РИА Новости. Подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в Швейцарии, дата и место будут объявлены позже, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.Ранее в понедельник агентство Блумберг сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран."По просьбе Украины Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира на Украине. В настоящее время ведутся подготовительные работы. Дата, место проведения конференции и страны-участницы будут сообщены своевременно", — сказал Эльчингер.Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без России невозможно. Он заявил РИА Новости, что Россия будет приглашена. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально.Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и поддержку им Киева. Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для России.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент России Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.

https://ria.ru/20240213/posrednik-1927097837.html

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938631498.html

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