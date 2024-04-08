https://ria.ru/20240408/ukraina-1938631498.html
Офицер ВСУ пожаловался, что Украине может настать "крышка" в течение года
Офицер ВСУ пожаловался, что Украине может настать "крышка" в течение года - РИА Новости, 08.04.2024
Офицер ВСУ пожаловался, что Украине может настать "крышка" в течение года
Командующий взводом ВСУ заявил, что Киев проигрывает в конфликте, в случае уменьшения объемов западной помощи ему "крышка" в течение года. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:55
2024-04-08T15:55
2024-04-08T16:03
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Командующий взводом ВСУ заявил, что Киев проигрывает в конфликте, в случае уменьшения объемов западной помощи ему "крышка" в течение года. "Мы проигрываем. Не стремительно, но стабильно", - приводит журнал New Yorker слова неназванного офицера. По мнению комвзвода, если Запад будет обеспечивать Украину помощью на текущем уровне, она продержится в течение нескольких лет. Если объем западной помощи уменьшится, Киеву "крышка в течение одного года", добавил он. Как считает офицер, увеличение объемов помощи приведет к тупиковой ситуации на поле боя, которая разрешится, когда "закончатся солдаты". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
Офицер ВСУ пожаловался, что Украине может настать "крышка" в течение года
Офицер ВСУ: Украина проиграет за год, если Запад уменьшит объемы помощи
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Командующий взводом ВСУ заявил, что Киев проигрывает в конфликте, в случае уменьшения объемов западной помощи ему "крышка" в течение года.
"Мы проигрываем. Не стремительно, но стабильно", - приводит журнал New Yorker
слова неназванного офицера.
По мнению комвзвода, если Запад будет обеспечивать Украину помощью на текущем уровне, она продержится в течение нескольких лет. Если объем западной помощи уменьшится, Киеву "крышка в течение одного года", добавил он. Как считает офицер, увеличение объемов помощи приведет к тупиковой ситуации на поле боя, которая разрешится, когда "закончатся солдаты".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.