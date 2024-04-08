https://ria.ru/20240408/ukraina-1938620244.html

Командование ВСУ признало, что жители Украины боятся военкоматов

Командование ВСУ признало, что жители Украины боятся военкоматов - РИА Новости, 08.04.2024

Командование ВСУ признало, что жители Украины боятся военкоматов

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк признал, что жители страны начали бояться сотрудников военкоматов. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:32

2024-04-08T15:32

2024-04-08T15:32

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк признал, что жители страны начали бояться сотрудников военкоматов. Ранее Павлюк жаловался на критику сотрудников военкоматов за силовые задержания военнообязанных, назвав ее травлей. "Как общество допустило, чтобы военных начали бояться, позволяли себе их оскорблять? Сегодня большинство работников территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) - это вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились. Что случилось? Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки? Это недопустимо", - приводит слова Павлюка агентство РБК-Украина на своем сайте. По его словам, нельзя допустить, чтобы сотрудники военкоматов "чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными". При этом Павлюк признал, что система военкоматов неидеальна. "На все случаи превышения полномочий правоохранительные органы оперативно реагируют. Мы не будем мириться с нарушением прав гражданских граждан, но и нарушать права военных не позволим", - добавил Павлюк. Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу. По его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. Он заявил, что рекрутинг должен превалировать над мобилизацией. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240328/ukraine-1936442911.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины