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Командование ВСУ признало, что жители Украины боятся военкоматов - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938620244.html
Командование ВСУ признало, что жители Украины боятся военкоматов
Командование ВСУ признало, что жители Украины боятся военкоматов - РИА Новости, 08.04.2024
Командование ВСУ признало, что жители Украины боятся военкоматов
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк признал, что жители страны начали бояться сотрудников военкоматов. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:32
2024-04-08T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк признал, что жители страны начали бояться сотрудников военкоматов. Ранее Павлюк жаловался на критику сотрудников военкоматов за силовые задержания военнообязанных, назвав ее травлей. "Как общество допустило, чтобы военных начали бояться, позволяли себе их оскорблять? Сегодня большинство работников территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) - это вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились. Что случилось? Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки? Это недопустимо", - приводит слова Павлюка агентство РБК-Украина на своем сайте. По его словам, нельзя допустить, чтобы сотрудники военкоматов "чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными". При этом Павлюк признал, что система военкоматов неидеальна. "На все случаи превышения полномочий правоохранительные органы оперативно реагируют. Мы не будем мириться с нарушением прав гражданских граждан, но и нарушать права военных не позволим", - добавил Павлюк. Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу. По его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. Он заявил, что рекрутинг должен превалировать над мобилизацией. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240328/ukraine-1936442911.html
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Командование ВСУ признало, что жители Украины боятся военкоматов

Генерал ВСУ Павлюк: жители Украины боятся сотрудников военкоматов

© Минобороны УкраиныАлександр Павлюк
Александр Павлюк
© Минобороны Украины
Александр Павлюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк признал, что жители страны начали бояться сотрудников военкоматов.
Ранее Павлюк жаловался на критику сотрудников военкоматов за силовые задержания военнообязанных, назвав ее травлей.
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
"Как общество допустило, чтобы военных начали бояться, позволяли себе их оскорблять? Сегодня большинство работников территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) - это вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились. Что случилось? Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки? Это недопустимо", - приводит слова Павлюка агентство РБК-Украина на своем сайте.
По его словам, нельзя допустить, чтобы сотрудники военкоматов "чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными". При этом Павлюк признал, что система военкоматов неидеальна.
"На все случаи превышения полномочий правоохранительные органы оперативно реагируют. Мы не будем мириться с нарушением прав гражданских граждан, но и нарушать права военных не позволим", - добавил Павлюк.
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Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу. По его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. Он заявил, что рекрутинг должен превалировать над мобилизацией.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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