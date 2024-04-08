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На Украине участвующие в марафоне каналы получили статус критически важных - РИА Новости, 08.04.2024
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14:27 08.04.2024 (обновлено: 14:38 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938598489.html
На Украине участвующие в марафоне каналы получили статус критически важных
На Украине участвующие в марафоне каналы получили статус критически важных - РИА Новости, 08.04.2024
На Украине участвующие в марафоне каналы получили статус критически важных
Украинские телеканалы, которые участвуют в новостном телемарафоне, получили статус критически важных для экономики страны в особый период, половина сотрудников... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:27
2024-04-08T14:38
в мире
справки
украина
петр порошенко
ярослав юрчишин
inter media group
верховная рада украины
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Украинские телеканалы, которые участвуют в новостном телемарафоне, получили статус критически важных для экономики страны в особый период, половина сотрудников каналов может быть освобождена от мобилизации, сообщает в понедельник издание "Украинские новости". Финансируемый из госбюджета Украины новостной телемарафон "Единые новости" начал работу в эфире украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают крупнейшие телеканалы, выходящие в эфир поочередно: "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", которые связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин 1 апреля сообщал, что власти Украины рассмотрят в конце года вопрос о прекращении трансляции национального телемарафона из-за сокращения финансирования со стороны Запада, а также из-за того, что он проигрывает новостной повестке, транслируемой в социальных сетях. "Минкульт подтвердил телеканалам, участвующим в телемарафоне "Единые новости", статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. В январе 2024 года и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что бронирование военнообязанных деятелей культуры, не являющихся работниками стратегических предприятий, учреждений и организаций, невозможно и не происходит", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что в каждом учреждении культуры и информационной сферы, которое относится к стратегическому направлению, ведомство обеспечило бронирование 50% военнообязанных. По данным издания, по состоянию на февраль 2024 года на Украине было 143 предприятия, учреждения и организации в сфере культуры и информационной политики, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Украинские СМИ уже охарактеризовали это решение как мотивацию для сотрудников остаться на нынешней работе. "Единственный козырь удержать людей работать на марафоне сейчас — зарплата либо бронь. С зарплатой все плохо - многим ее задерживают, сокращают фактически до минимума, люди работают за копейки. Может, у тех, кто не обычный оператор, зарплаты адекватные", - приводит слова источника украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале. По информации источника "Страны", многие сотрудники телеканалов начали говорить об увольнении, на украинском телевидении сейчас кадровый голод. Финансируемый из госбюджета Украины новостной телемарафон "Единые новости" начал работу в эфире украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают крупнейшие телеканалы, выходящие в эфир поочередно: "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", которые связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин 1 апреля сообщал, что власти Украины рассмотрят в конце года вопрос о прекращении трансляции национального телемарафона из-за сокращения финансирования со стороны Запада, а также из-за того, что он проигрывает новостной повестке, транслируемой в социальных сетях.
https://ria.ru/20240219/telemarafon-1928241578.html
https://ria.ru/20240401/telemarafon-1937097803.html
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в мире, справки, украина, петр порошенко, ярослав юрчишин, inter media group, верховная рада украины, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
В мире, Справки, Украина, Петр Порошенко, Ярослав Юрчишин, Inter Media Group, Верховная Рада Украины, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Специальная военная операция на Украине
На Украине участвующие в марафоне каналы получили статус критически важных

На Украине каналы телемарафона получили статус критически важных для страны

© РИА Новости / Артём КоренюкЧеловек держит пульт дистанционного управления
Человек держит пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Артём Коренюк
Человек держит пульт дистанционного управления. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Украинские телеканалы, которые участвуют в новостном телемарафоне, получили статус критически важных для экономики страны в особый период, половина сотрудников каналов может быть освобождена от мобилизации, сообщает в понедельник издание "Украинские новости".
Финансируемый из госбюджета Украины новостной телемарафон "Единые новости" начал работу в эфире украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают крупнейшие телеканалы, выходящие в эфир поочередно: "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", которые связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин 1 апреля сообщал, что власти Украины рассмотрят в конце года вопрос о прекращении трансляции национального телемарафона из-за сокращения финансирования со стороны Запада, а также из-за того, что он проигрывает новостной повестке, транслируемой в социальных сетях.
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Опрос показал, сколько жителей Украины не доверяют единому телемарафону
19 февраля, 14:18
"Минкульт подтвердил телеканалам, участвующим в телемарафоне "Единые новости", статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. В январе 2024 года и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что бронирование военнообязанных деятелей культуры, не являющихся работниками стратегических предприятий, учреждений и организаций, невозможно и не происходит", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Отмечается, что в каждом учреждении культуры и информационной сферы, которое относится к стратегическому направлению, ведомство обеспечило бронирование 50% военнообязанных.
По данным издания, по состоянию на февраль 2024 года на Украине было 143 предприятия, учреждения и организации в сфере культуры и информационной политики, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Украинские СМИ уже охарактеризовали это решение как мотивацию для сотрудников остаться на нынешней работе. "Единственный козырь удержать людей работать на марафоне сейчас — зарплата либо бронь. С зарплатой все плохо - многим ее задерживают, сокращают фактически до минимума, люди работают за копейки. Может, у тех, кто не обычный оператор, зарплаты адекватные", - приводит слова источника украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале.
По информации источника "Страны", многие сотрудники телеканалов начали говорить об увольнении, на украинском телевидении сейчас кадровый голод.
Финансируемый из госбюджета Украины новостной телемарафон "Единые новости" начал работу в эфире украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают крупнейшие телеканалы, выходящие в эфир поочередно: "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", которые связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин 1 апреля сообщал, что власти Украины рассмотрят в конце года вопрос о прекращении трансляции национального телемарафона из-за сокращения финансирования со стороны Запада, а также из-за того, что он проигрывает новостной повестке, транслируемой в социальных сетях.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
В Киеве не исключили прекращения трансляции телемарафона
1 апреля, 13:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСправкиУкраинаПетр ПорошенкоЯрослав ЮрчишинInter Media GroupВерховная Рада УкраиныМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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