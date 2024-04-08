https://ria.ru/20240408/ukraina-1938566712.html

Во Львове на вечер в помощь ВСУ потратили больше, чем смогли на нем собрать

Во Львове на вечер в помощь ВСУ потратили больше, чем смогли на нем собрать - РИА Новости, 08.04.2024

Во Львове на вечер в помощь ВСУ потратили больше, чем смогли на нем собрать

Организаторы благотворительного вечера во Львове на западе Украины собрали на дроны для ВСУ в разы меньше, чем потратили на организацию мероприятия, пишет... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:11

2024-04-08T13:11

2024-04-08T13:11

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Организаторы благотворительного вечера во Львове на западе Украины собрали на дроны для ВСУ в разы меньше, чем потратили на организацию мероприятия, пишет местное издание Lviv.media. "Гости благотворительного вечера, организованного глянцевым журналом "Пьемонт" 29 марта в пятизвездочном комплексе Edem Resort Medical & SPA, пожертвовали на закупку БПЛА для 80-й Галицкой десантно-штурмовой бригады 115 тысяч гривен (3 тысячи долларов – ред.). За эти деньги купили семь FPV-дронов… Сумма собранных средств выглядит несоизмеримой с масштабом мероприятия: в одном из самых дорогих комплексов отдыха Западной Украины собрались около 150 бизнесменов, блогеров и известных жителей Львова", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. По его информации издания, гостей мероприятия развлекали артисты, был организован фуршет. Аренда зала, в котором проходил вечер, стоит 7 тысяч долларов. "Если оценить гонорар исполнителей Кише, Натальи Карпы и группы "Рандеву", а также ведущего в 200 тысяч гривен (5,1 тысячи долларов – ред.) на всех, а стоимость фуршета в 250 тысяч (6,4 тысячи долларов – ред.), то можно предположить, что на развлечения для элиты потратили сумму, за которую можно было бы купить не менее 60 FPV-дронов", - отмечает издание.

https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920761763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, львов, украина, вооруженные силы украины